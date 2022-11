Nederland verzekert zich van groepswinst na makkelijke 2-0 overwinning tegen Qatar

Nederland heeft zich dinsdag als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase van het WK voetbal. Op de derde speeldag in groep A wonnen onze noorderburen in het Al Bayt-stadion in Al Khor met de handrem op met 2-0 van gastland Qatar.

Cody Gakpo, opnieuw hij, brak na een trage openingsfase in de 27e minuut de ban. Op assist van Klaassen joeg hij de bal hard en zuiver in de rechterbenedenhoek. Hij werd zo de allereerste speler van Oranje die in zijn eerste drie WK-wedstrijden kan scoren.

De tweede helft was nog geen 5 minuten ver (49.) en Oranje had Qatar al knock-out gemept. Klaassen zette vanop rechts voor, een Qatarese verdediger kopte onbedoeld door naar Depay, die aan de tweede paal op doelman Barsham trapte. De Jong kon de rebound makkelijk binnenleggen.

In de 68e minuut kon een invallersduo van Oranje meteen alleen op de Qatarese doelman afgaan. Berghuis tikte de assist van Janssen (Antwerp) simpel binnen. De 3-0 ging echter niet door: de VAR keurde de goal af voor voorafgaand handspel van Gakpo.

Nederland won met de handrem op makkelijk van Qatar, maar moet een tandje bijsteken voor het vervolg. In de andere wedstrijd in groep A won Senegal van Ecuador (1-2). Nederland eindigt met zeven punten als groepswinnaar en Senegal (zes punten) grijpt alsnog een ticket voor de achtste finales.

Ecuador eindigt als derde met vier punten, Qatar is troosteloos laatste met nul punten. De Golfstaat behaalt als eerste gastland ooit geen enkele overwinning in de groepsfase.

In de achtste finales neemt Nederland het op tegen de nummer 2 uit groep B (Engeland, Iran, VS, Wales). Louis van Gaal zal het niveau moeten opkrikken om even goed te doen als in 2014 in Brazilië, toen Oranje als derde eindigde.