No Mané, no party: wat is Senegal waard zonder zijn talisman?

Senegal moet het dit WK zonder kapitein en leider Sadio Mané doen. De Bayernspeler blesseerde zich net voor de Wereldbeker. Welke impact heeft dat op het team?

De wereld stond even stil in Senegal toen Sadio Mané in de wedstrijd tegen Werder Bremen op de grond bleef liggen. De nieuwe ster van Bayern had zich net geblesseerd en moest al vlug van het veld. Dagenlang werd het nieuws gedomineerd door de gezondheidstoestand van Mané. Zelfs de Senegalese president Macky Sall stuurde een tweet de wereld in om de 30-jarige aanvaller een spoedig herstel te wensen.

Nadat hij eerst alsnog deel uitmaakte van de Afrikaanse selectie, werd net voor het WK de beslissing genomen dat hij toch niet meeging. De grootste nachtmerrie van Senegal kwam uit. ‘Niet enkel wij maar de hele wereld zullen hem wissen op het WK. Hij werd tweede bij de Gouden Balverkiezing en is de ambassadeur van het Afrikaans voetbal’, vertelde bondscoach Aliou Cissé aan de vooravond van het WK. ‘Natuurlijk heeft dat een effect op ons’, vulde Krépin Diatta aan. ‘Hij is onze beste speler, onze leider.’

Moeilijk op grote momenten

Het moge duidelijk zijn, Senegal heeft een enorme klap te verwerken gekregen net voor het WK. Sadio Mané is namelijk niet zomaar even een speler die je in die selectie kan vervangen. Als je alleen al kijkt naar de productie van de Bayernaanvaller weet je genoeg. Zo scoorde Mané 33 keer in 92 wedstrijden voor de nationale ploeg. De selectie die nu naar Qatar afreisde komt samen aan ‘slechts’ 39. Meer nog, van de 17 goals die Senegal dit kalenderjaar scoorde, was Mané bij tien rechtstreeks betrokken (8 goals en 2 assists).

© GETTY

Mané zal dus enorm gemist worden op het WK, want op de grote toernooien of momenten komt Senegal maar erg moeilijk tot scoren. Op de Afrika Cup overleefde het maar net de groepsfase nadat het welgeteld één keer had gescoord in drie wedstrijden. Een strafschop van Mané bleek op de openingsspeeldag tegen Zimbabwe genoeg om door te gaan, want daarna werd nog tweemaal 0-0 gelijkgespeeld tegen Guinee en Malawi, niet meteen de grootste tegenstanders. Daarna ging het veel vlotter met ineens acht goals in de volgende drie wedstrijden. Maar in de finale bleven de Leeuwen van Taranga steken op 0-0 tegen Egypte, waarna het alsnog na penalty’s won en de Afrikaanse titel pakte. De grote ster van het toernooi was Mané met drie goals en twee assists en de beslissende strafschop tegen Egypte.

Hetzelfde liedje tijdens de kwalificaties voor dit WK. In de groepsfase (de tweede ronde) ging het vlot voor Senegal met vijftien goals in zes wedstrijden, enkel Marokko (20) en Algerije (25) deden beter. Maar in de laatste voorronde kende het opnieuw alle moeite van de wereld met Egypte. In de heenwedstrijd verloren de Leeuwen nog met 1-0, de terugmatch werd dan weer gewonnen met dezelfde uitslag… na een owngoal van Egypte.

Kijken naar andere spelers

Wie moet het dan gaan doen voor Senegal in Qatar? De topschutters van deze selectie zijn Ismaïla Sarr en Famara Diédhiou, beiden met 10 goals. Sarr is ondertussen wel erg goed begonnen aan het nieuwe seizoen met Watford in de Championship met 6 goals en 3 assists na 17 wedstrijden. Diédhiou, daarentegen, is nog maar net terug van een blessure bij het Turkse Alanyaspor en kwam dit seizoen nog maar 120 minuten in actie. Juichen kon hij voorlopig niet.

Ismaïla Sarr is nu de man om in de gaten te houden bij Senegal. © GETTY

Onder beide spitsen staan Idrissa Gueye (7 goals) en Cheikhou Kouyaté (4 goals) in de topschuttersstand. Maar dat zijn wel twee verdedigende middenvelders… Van hen wordt nu niet meteen verwacht dat ze de match gaan openbreken.

Ondanks de aanvallende zorgen is de Afrikaanse kampioen vol zelfvertrouwen afgezakt naar de Perzische Golf. ‘We gaan het goed doen’, vertelt bondscoach Cissé. ‘Onze status van Afrikaans kampioen geeft ons het vertrouwen dat we bij de beste landen van de wereld horen.’ En ook Kalidou Koulibaly ziet het helemaal zitten. ‘Ik denk niet dat Frankrijk of Engeland extatisch gaan zijn als ze de groepsfase overleven, zij willen verder. Wij moeten diezelfde mindset hebben. Ik denk dat het tijd wordt dat een Afrikaans team eens ver in het toernooi gaat en het WK wint. Waarom kunnen wij dat niet zijn?’ Het team zal dan wel moeten opstaan, met nieuwe sterren voor deze beloftevolle Afrikaanse kampioen.