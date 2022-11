Nu al de verrassing van het WK? Saudi-Arabië klopt Argentinië met 1-2

Lionel Messi en co weten meteen waar ze aan toe zijn op dit WK. Op de openingsspeeldag ging een van de topfavorieten onderuit tegen Saudi-Arabië.

In het Lusail Stadium leek er bij de rust niets aan de hand voor de Argentijnen, die met 1-0 leidden na een vroege penaltygoal van Lionel Messi (10.). In de tweede helft brachten Saleh Alshehri (48.) en Salem Aldawsari (53.) de Saoedische supporters naar een delirium.

Er komt zo een einde aan een reeks van 36 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag voor het team van bondscoach Lionel Scaloni. De Argentijnen verzuimden dinsdag het record van Italië te evenaren.

Lionel Messi zette vroeg in de match doelman Alowais aan het werk. De Albiceleste, die in Qatar op een derde wereldtitel mikt, had even later toch een snelle treffer beet. Ref Slavko Vincic gaf een penalty na het raadplegen van de beelden. Daarop was te zien dat Abdulhamid bij een hoekschop Paredes tegen de grond trok. Messi faalde niet vanaf de stip: 1-0.

De Argentijnen domineerden in de eerste helft, waarin maar liefst drie doelpunten van de Zuid-Amerikanen (Messi, Lautaro Martinez 2x) terecht werden afgekeurd vanwege buitenspel.

Meteen na de pauze voltrok zich een wonder. Alshehri werd diep gestuurd, hij klopte zowaar Emiliano Martinez met een gekruist schot: 1-1. Saoedi-Arabië, op papier kansloos tegen Argentinië, kwam even later zelfs op voorsprong. Een schot van Alabed werd afgeblokt, waarna Aldawsari een knappe actie kon afronden met een fraai schot.

De Argentijnen stonden perplex en kregen nog moeilijk lijn in hun spel. Tagliafico kwam dichtbij de gelijkmaker, de linksachter van Lyon stond helemaal vrij maar was te verrast om het leer voorbij Alowais te duwen. De Saoedische doelman stond daarna pal bij een poging van Di Maria, kopballen van Messi en Alvarez waren te slap. Argentinië is met een valse noot aan het WK begonnen.

Om 17u Belgische tijd staan in groep C nog Mexico en Polen tegenover elkaar.