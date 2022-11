Ook Mexico en Polen, dat penalty mist, komen niet tot scoren

Mexico en Polen hebben dinsdag in hun eerste wedstrijd van groep C op het WK in Qatar 0-0 gelijkgespeeld.

In een evenwichtige eerste helft waren de kansen schaars. Een luid aangemoedigd Mexico had aanvankelijk het initiatief maar kon dat overwicht moeilijk omzetten in doelgevaar. Net voor het half uur dreigden de groenhemden wel met een kopbal van Vega, maar Szczesny stond pal. Aan de overzijde kreeg een stug Polen zijn aanvoerder Robert Lewandowski evenmin in stelling. 0-0 was een logische ruststand.

Tien minuten na de koffie kreeg Polen een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Na tussenkomst van de VAR legde de Australische ref Chrus Beath de bal op stip voor een (lichte) trekfout van Moreno op Lewandowski. De Poolse steraanvaller zette zich achter de bal maar trapte te zwak binnen bereik van Ochoa. Nog steeds geen eerste WK-goal dus voor de 34-jarige Lewandowski. Voor Ochoa een prachtige start van zijn vijfde WK.

De Mexicanen waren wakker geschud en trokken richting Szczesny. Die had een knappe reflex in huis op een kopbal van Martin. Zo bleef de brilscore op het bord. In de slotfase creëerden beide teams nog wat gevaar maar Ochoa en Szczesny hielden hun netten ongeschonden. Een billijke puntendeling dus waardoor Saoedi-Arabië na een speeldag de verrassende leider in groep C is.