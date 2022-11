Geen enkele selectie in Qatar beschikt over zo’n offensieve weelde als die van Brazilië. Een kennismaking met de nieuwe goddelijke aanvallers.

Brazilië hoopt in de woestijn van Qatar zijn eigen tocht door de woestijn te stoppen. Niet dat het de Braziliaanse ploeg de voorbije jaren en decennia niet voor de wind ging – de Goddelijke Kanaries wonnen sinds de laatste wereldtitel in 2002 nog drie keer de Copa América en evenveel keer de Confederations Cup – maar in de straten van São Paulo en Rio de Janeiro gaat het enkel om de oppergaai.

Sinds de eindzege in 2002 in Zuid-Korea en Japan werden de kwartfinales drie van de vier keer het eindstation. Enkel in eigen land in 2014 bereikte het nog eens de halve finales, maar toen werd de ploeg met de grond gelijkgemaakt door de latere kampioen Duitsland. De ploeg van 2014 werd naderhand zelfs de slechtste uit de geschiedenis van het land genoemd. Alle druk lag op de schouders van wonderkind Neymar die Brazilië bijna op zijn eentje naar eeuwige roem moest leiden.

Daar komt nu een einde aan. Onder Tite kwam er een nieuwe generatie boven water bij de Brazilianen met ook enkele geweldige aanvallers. ‘Perninhas rapidas’, ofwel snelle beentjes, noemt de bondscoach die nieuwe groep pijlsnelle Brazilianen die Neymar voorin moeten bijstaan. En dat zag je meteen in de WK-kwalificaties, waarin de vijfvoudige wereldkampioen maar liefst 40 keer scoorde in 15 wedstrijden. Voor het eerst sinds het WK 2006 zijn de Braziliaanse fans ervan overtuigd dat het opnieuw aan hen is. Wie zijn die nieuwe toppers?

Jogo bonito

In de spits zijn alle ogen gericht op Richarlison. De 25-jarige aanvaller van Tottenham is een vaste waarde in het Braziliaanse team sinds de Copa América van 2019, toen de Brazilianen de trofee wonnen en Richarlison in de finale scoorde. Daarna was hij haast niet meer uit de ploeg te denken. Het is dankzij hem dat Neymar nu vrijer kan ronddartelen op het veld en niet langer vastzit aan één positie. Het nummer 9 van Brazilië was al goed voor 17 goals en 7 assists in 38 wedstrijden.

Richarlison moet voor de goals zorgen bij Brazilië. © GETTY

Richarlison is er om de kansen af te maken, niet om ze te creëren. Daarvoor wordt er meer naar de flanken gekeken met Vinícius en Raphinha. Die laatste was nog het missende puzzelstukje een tijdje geleden. De Barcelonaspeler wordt zelfs gezien als de jongen die het dichtst bij de stijl staat van Pelé, Garrincha en Socrates in de Braziliaanse pers. Volgens insiders ademt hij het ‘jogo bonito’, de aanvallende en leuke stijl van Brazilië. De 25-jarige winger maakte nog maar een jaar geleden zijn debuut bij de Goddelijke Kanaries maar is ondertussen wel al goed voor vijf goals en vier assists in nog maar 11 caps.

Aan de andere kant moet de jeugdigheid van Vinícius Jr. de verdediging van de tegenstanders angst inboezemen. Zijn statistieken bij de nationale ploeg zijn nog niet denderend (1 goal, geen assists in 17 interlands), maar hij wordt gezien als de perfecte luitenant voor die andere Braziliaanse sprintbommen. Het is vooral nadat hij vorig seizoen volledig ontplofte bij Real Madrid dat hij nu ook een volwaardige basisspeler is bij de Seleção.

Kans op onsterfelijkheid

En achter dat trio is het natuurlijk nog steeds uitkijken naar Neymar. De ondertussen 30-jarige kapitein van Brazilië is de meest ervaren speler (121 caps) en de topschutter van de selectie (75 goals). Zijn balans na de WK-kwalificaties vertellen genoeg over zijn belang voor de ploeg, want hij scoorde zelf acht keer en gaf de beslissende bal voor eenzelfde aantal goals.

Neymar wil oogsten op zijn laatste WK en met deze groep kan dat lukken. © GETTY

Op zijn meer dan waarschijnlijk allerlaatste WK is de ster van PSG nog steeds de lijm van deze ploeg en lijkt hij meer dan ooit kans te maken op die felbegeerde titel. Neymar krijgt op dit WK dan ook de kans om echt een van de beste Braziliaanse voetballers aller tijden te worden. Een wereldtitel zou hem definitief op de kaart zetten en als hij nog drie keer scoort onttroont hij legende Pelé als topschutter aller tijden van de Goddelijke Kanaries.

Maar het gaat niet enkel om dat geweldige aanvallende kwartet. Ook op de bank is het sterrenkijken met Gabriel Jesus (geweldig aan het seizoen begonnen met Arsenal), Gabriel MartinellI (de ‘next big thing’) en Rodrygo (nog een ster van Real). En om de luxe helemaal te duiden: Roberto Firmino, opnieuw in topvorm bij Liverpool, werd niet eens geselecteerd door Tite voor dit WK. Zal het allemaal genoeg zijn om een einde te maken aan de droogte van de Brazilianen?