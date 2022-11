Opnieuw sensatie! Duitsland gaat de boot in tegen Japan

Na Argentinië dinsdag tegen Saoudi-Arabië is nu ook Duitsland onderuit gegaan in zijn eerste wedstrijd op dit WK. Japan zette in het slot een 1-0-achterstand om in een 1-2-zege.

De Mannschaft haalde na 8 minuten opgelucht adem toen de vroege openingsgoal van Daizen Maeda na een snelle Japanse tegenstoot afgekeurd werd voor buitenspel. Net voorbij het halfuur kreeg Duitsland een penalty toegekend nadat goalie Shuichi Gonda linksachter David Raum onoordeelkundig neermaaide. Dat was een kolfje naar de hand van Ilkay Gündogan (33.), die in het midden van het doel raak trof. In blessuretijd van de eerste helft zag ook de Duitser Kai Havertz een doelpunt tenietgedaan worden wegens buitenspel.

Na de onderbreking had Gündogan op het uur zijn tweede treffer van de partij aan de voet, maar zijn schot stierf uiteindelijk op de buitenkant van de paal. Net voor het ingaan van het slotkwartier moest Manuel Neuer zich helemaal strekken op een poging van ex-Genkie Junya Ito en knalde Hiroki Sakai de rebound onbesuisd over. Het bleek evenwel uitstel van executie: de net ingevallen Ritsu Doan (75.) stond niet veel later op de juiste plaats om de gelijkmaker via een rebound in doel te werken. Met Takuma Asano (83.) kroonde zich nadien een andere wisselspeler zelfs nog tot matchwinnaar door van dichtbij Manuel Neuer te fusilleren.