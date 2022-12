Opvallend: Braziliaanse bondscoach heeft al elke speler in WK-selectie opgesteld

Een opmerkelijke wissel deed zich maandagavond voor in de achtste finale tussen Brazilië en Zuid-Korea (4-1). Tien minuten voor affluiten haalde de Braziliaanse bondscoach Tite doelman Alisson bij een 4-1 voorsprong naar de kant voor reservedoelman Weverton. De bondscoach handelde niet uit noodzaak, maar wel uit liefdadigheid.

Met de keeperswissel heeft Tite iedere speler in zijn 26-koppige selectie speelminuten gegund op het WK. De 34-jarige Weverton was namelijk de enige speler die nog niet van de bank kwam.

Tite gooide zijn elftal in de drie poulefaseduels grondig door elkaar. Zo voerde hij voor het laatste groepsduel tegen Kameroen, dat met 1-0 verloren werd, maar liefst negen wissels door. Brazilië was voor de wedstrijd wel al zeker van een plaats in de achtste finale. De Seleção was in de eerste fase van het toernooi de enige ploeg die 25 van zijn 26 beschikbare spelers het veld instuurde.

Voor de achtste finale tegen Zuid-Korea greep Tite terug naar het elftal dat op de openingsspeeldag van het toernooi met 2-0 won van Servië. Brazilië plaatste zich tegen de Koreanen vlot voor de kwartfinale na een wervelende eerste helft waarin het vier keer scoorde.

Na de wedstrijd droegen de Braziliaanse spelers de zege op aan voetballegende Pelé, die momenteel in het ziekenhuis verblijft. Met een groot spandoek, waarop de naam en een foto van de drievoudige wereldkampioen te zien waren, vierden Neymar en co. de overwinning op het veld.

