Oranje en Nederland zijn klaar voor Argentinië: ‘We zijn weer onze arrogante zelve’

Nederland staat in de kwartfinale van het WK tegenover het Argentinië van Lionel Messi. Hoe groot is het geloof bij onze noorderburen in een eerste wereldtitel? We vroegen het aan Simon Zwartkruis, Oranjewatcher voor Voetbal International.

Senegal, Ecuador, Qatar en de VS. De tegenstanders van Oranje waren nog niet van een al te hoog niveau maar de Nederlanders staan wel weer in de kwartfinale van een WK. Daar kan je niets op afdingen maar minder mocht het ook niet zijn. Job done, kan je zeggen. Dat denken ook Louis van Gaal en Simon Zwartkruis, de man die Oranje op de voet volgt in Qatar voor onze collega’s van Voetbal International. ‘Als we er vrijdag uit liggen, zal niemand zeggen dat we gefaald hebben’, vertelt Zwartkruis. ‘Van Gaal vertelde dat eerder deze week ook al om zich wat in te dekken voor vrijdag. Tegen de VS zaten we wel met een heel ander gevoel. Als we er dan uit lagen, kon je wel spreken van een complete mislukking. Dat gaat nu niet meer op, want een plek bij de beste 8 landen is gewoon top voor een klein land als Nederland.

‘Het is wel de vraag wat er met het spel gaat gebeuren, want dat is voorlopig niet denderend. Zal dat genoeg zijn om de grote landen die ze nu zullen tegenkomen te kloppen?’

Kan Nederland zijn niveau tegen Argentinië nog opkrikken? © GETTY

Geen al te sterk Argentinië

Nu volgt tegen Argentinië wel een echt topland. Is Nederland daar voldoende voor gewapend? ‘De vorige wedstrijden bleken allemaal makkelijker dan gedacht, maar het werd nog moeilijk omdat we zelf niet goed genoeg waren. De spelers zeggen dat hier zelf ook: als als we op 50 à 60% tegen die landen kunnen winnen, dan belooft dat wat voor het verdere verloop van het toernooi.’

Argentinië werd aan het begin van dit WK nog getipt als een van dé topfavorieten op eindwinst, maar stelde wat teleur in de groepsfase en zit ook nog te wachten op die ene goeie wedstrijd tegen een ander topland. Zwartkruis denkt echter dat winnen van Messi en co geen onmogelijke opdracht is. ‘Ik was deze week nog aan het bellen met ex-international Ron Vlaar die acht jaar geleden de halve finale tegen de Argentijnen speelde. Hij vertelde me dat dit Argentinië gewoon veel minder goed is dan dat van 2014. Toen waren er meer absolute toppers met Agüero, Higuaín, Mascherano, … Een acht jaar jongere Messi ook. Op dat vlak ben ik het wel met hem eens. Die ploeg was van een veel hoger niveau. Ik merk dat ook aan de Argentijnse journalisten die er niet gerust op zijn tegen Nederland. Zij weten ook dat als Messi een dag minder is er niet veel overblijft van de ploeg.’

Het vertrouwen is dus groot en dat merkt Zwartkruis ook aan de supporters in Qatar. ‘Op de voorgaande toernooien – en ik denk dan aan 1974 of 1998 – wonnen we telkens de schoonheidsprijs. Het was altijd mooi voetbal, maar het leverde ons niets op. Dat gevoel is nu anders. Onder Van Gaal gaat winnen voor schoonheid en de Nederlanders gaan daar stilaan in mee. We willen die beker eindelijk eens mee naar huis nemen. En het optimisme stijgt. Er is een gevoel van: ‘dat varkentje gaan we wel even wassen en op naar Brazilië in de halve finale’. Je kan zeggen dat we weer onze arrogante zelve zijn.’

Sterke groep

Als het vertrouwen groot is in de buitenwereld, kan dat een ploeg ook wat te zelfverzekerd maken. Zwartkruis heeft daar echter geen angst voor in deze groep. ‘Het valt op dat de spelers nog kritischer zijn dan de journalisten. Een voorbeeld: na de wedstrijd tegen de VS las ik in de Spaanse kranten dat Frenkie de Jong de beste man bij Nederland was terwijl hij tegen mij zei dat hij rotslecht was. Dat zegt genoeg over deze groep. Ook Van Gaal ziet het niet allemaal door een roze bril. Hij vindt zelf ook dat het nog veel beter kan én moet als we verder willen in het toernooi.’

© GETTY

Kan je dan zeggen dat de groep dé grote sterkte is van dit Nederland? ‘Vroeger waren het de toppers die het voor het zeggen hebben. Nu is iedereen gelijk en neemt iedereen het woord. Ze zeggen zelf ook dat het een leuke groep is, maar dat klopt ook volledig. Debutanten worden ook in geen tijd opgenomen binnen de groep en dat is allemaal goed om te horen. Dat was in het verleden wel heel wat anders.’

‘Wat ik dan weer minder vind aan dit Oranje, is dat het geen constante vindt in zijn prestaties’, gaat Zwartkruis verder. ‘Ze zeggen zelf dat het altijd beter moet, maar daar kwam nog niet veel van in huis op dit WK. De eerste helft tegen de VS was bijvoorbeeld rotslecht. Maar dan refereer ik nog eens naar Van Gaal. We kunnen zoveel beter en dat zal moeten ook, anders vliegen we weer naar huis.’