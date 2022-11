Polen wordt groepsleider na winst tegen Saoedi-Arabië

Polen heeft zaterdag op het WK in Qatar met 2-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Piotr Zielinski (39.) en Robert Lewandowski (82.) troffen raak.

Polen speelde eerder 0-0 gelijk tegen Mexico en is met 4 punten voorlopig alleen leider in groep C voor Saoedi-Arabië. Dat zorgde op de eerste speeldag voor een stunt door met 1-2 te winnen van Argentinië. Lionel Messi en co nemen het zaterdagavond op tegen Mexico. Bij verlies is het al over en uit voor La Albiceleste.

De Franse coach van de Saoedi’s Hervé Renard voerde in vergelijking met het duel tegen de Argentijnen drie wissels door. Onder meer de geblesseerde Alshahrani verdween uit het team. Bij Polen kwamen er ook drie nieuwe gezichten in. Zo kreeg Milik voorin zijn kans in steun van sterspeler Lewandowski.

In een aantrekkelijke maar erg potige eerste helft, waarin al na twintig minuten vier gele kaarten vielen, waren het vooral de Saoedi’s die zich gevaarlijk toonden. Zo was Kanno met een schot dicht bij de openingsgoal maar Wojciech Szczesny pakte uit met een parade. Aan de overzijde was het na 39 minuten wel raak. Piotr Zielinski trapte zijn land op assist van Lewandowski op voorsprong.

Saoedi-Arabië kreeg nog voor de pauze een unieke kans om gelijk te maken maar aanvoerder Aldawsari, nog matchwinnaar tegen Argentinië, miste vanaf elf meter. De strafschop kwam er na tussenkomst van de VAR.

In de tweede helft ging Saoedi-Arabië aanvankelijk door op zijn elan. De groenhemden creëerden een rist kansen maar stuitten telkens op Szczesny of waren overhaast in de afwerking. Het bleef wel opletten voor de Poolse counter. Op het uur kopte Milik tegen de lat en even later raakte Lewandowski de paal. Voor de Poolse aanvoerder wilde de eerste goal op een WK maar niet vallen, tot hij in de 82e minuut een fout in de Saoedische defensie kon afstraffen. De gemiste penalty tegen Mexico was meteen vergeten.

Volgende week woensdag (30 november) neemt Polen het op tegen Argentinië, Saoedi-Arabië treft dan Mexico.