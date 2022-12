Portugal neemt de maat van Zwitserland: 6-1

Portugal heeft zich dinsdagavond als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. Het versloeg in het Lusail Iconic-stadion overtuigend Zwitserland met 6-1.

De laatste achtste finale zorgde nog voor de aftrap voor veel animo, want na twijfelachtige sportieve en extrasportieve prestaties nam bondscoach Fernando Santos de gewaagde beslissing om sterspeler Cristiano Ronaldo voor het eerst sinds 2008 te laten starten op de bank. Gonçalo Ramos verving Ronaldo centraal voorin, pas in het laatste kwartier mocht CR7 invallen. Santos uitte na de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea kritiek op het gedrag van Ronaldo na zijn wissel. Hij verliet toen zichtbaar misnoegd over de beslissing van de coach het veld.

De Zuid-Europeanen domineerden na een aarzelend openingskwartier en gunden de Zwitsers weinig balbezit. Ramos bevestigde meteen dat hij de rol van Ronaldo perfect kon invullen door te scoren op aangeven van Félix. Van op een scherpe hoek krulde hij de bal in de korte bovenhoek. Zwitserland kwam amper in het stuk voor, op een verre trap van Shaqiri na.

Een dozijn Portugese doelkansen later was het opnieuw raak toen ouderdomsdeken Pepe (39) een hoekschop van Bruno Fernandes gemakkelijk binnenkopte. Hij werd zo de oudste speler ooit die scoort in de knock-outfase van een WK. Pas na het halfuur kwamen de Zwitsers even in de wedstrijd. De voorzet van Fernandes werd tenietgedaan door doelman Costa en ook in de rebound wilde het voor Freuler net niet lukken. Dankzij een sterke actie van de Zwitserse doelman Sommer na een schot van Ramos bleef de ruststand op 2-0.

Doelpuntenfestijn

De 3-0 vermijden voor de rust leek uitstel van executie. Ramos vergrootte de voorsprong in de eerste aanval na de rust dankzij een voorzet op rechts. De maker van het openingsdoelpunt moest de bal maar binnentikken. Vijf minuten later was het weer raak. Na een assist van opnieuw Ramos kon Guerreiro de 4-0 binnenschuiven. Akanji bezorgde zijn land nog een eretreffer, hij kopte een corner binnen.

Portugal leek er niet genoeg van te krijgen en liet het tempo niet zakken. Na een mooi samenspel kon Ramos met een stifter zijn derde van de avond maken. De Portugees is de eerste speler die een hattrick maakte op dit WK. Op een handvol kansen voor de Portugezen na, leek het slotkwartier overbodig. Leão kon de blamage voor de Zwitsers nog vergroten, hij legde de 6-1 eindstand vast.

Portugal staat zaterdag (10 december, 16 uur) in de kwartfinales tegenover Marokko. Dat schakelde eerder op de dag Spanje uit na strafschoppen. In dezelfde tabelhelft neemt Engeland het op tegen titelverdediger Frankrijk (20 uur). De twee andere halvefinalisten komen uit de kwartfinales van vrijdag tussen Kroatië en Brazilië (16u) en Nederland en Argentinië (20 uur).