Qatar gaat kansloos ten onder in openingsmatch tegen Ecuador: 0-2

Het WK kon niet slechter beginnen voor het gastland. In de eerste wedstrijd maakte het geen seconde aanspraak op de winst tegen een erg frivool en attractief Ecuador dat met 0-2 won.

De Ecuadoriaanse aanvoerder Enner Valencia nam beide doelpunten voor zijn rekening in het Al Bayt Stadium in Al Khor. In de 16e minuut zette hij een strafschop om. Een kwartier later kopte hij de 0-2 binnen.

De Qatarezen slikten al vroeg een doelpunt. Na een vrije trap kwam doelman Al Sheeb weinig overtuigend uit. Valencia kopte het leer na een acrobatische volley van Torres tegen de netten, maar op aangeven van de VAR werd de goal afgekeurd vanwege buitenspel. In de 16e minuut was het dan toch prijs voor Ecuador. Al Sheeb haalde Valencia neer, waarna ref Daniele Orsato naar de strafschopstip wees. De aanvoerder van Ecuador zette zelf de elfmeter om: 0-1.

De Zuid-Amerikanen hielden het zwakke gastland eenvoudig onder de knoet. Voorbij het halfuur slingerde Angelo Preciado (Genk) de bal in de zestienmeter, Valencia kopte staalhard de 0-2 binnen. Op slag van rust kwam Qatar dan toch eens piepen. De vrijstaande Almoez Ali kopte naast.

Ook na de pauze kon Qatar geen vuist maken. Al Sheeb hield een plaatsbal van Ibarra uit de verste hoek. Voor Ecuador hoefde het niet meer, waardoor er nog weinig te beleven viel. Muntari trapte nog van aan de rand van het strafschopgebied in één tijd over de kooi van de Ecuadoriaanse doelman Galindez, die geen enkele keer op de proef werd gesteld.

Het is de eerste keer dat een gastland van een WK zijn openingsmatch verliest. Van 1974 tot en met 2002 speelde de titelverdediger altijd de WK-opener. Sinds 2006 valt die eer de gastheer opnieuw te beurt.

Maandag om 17u staan in groep A Senegal en Nederland tegenover elkaar, op papier de twee sterkste teams in deze poule. Op de tweede speeldag neemt Qatar het op tegen de Senegalezen, Nederland ontmoet dan Ecuador.

