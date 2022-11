Qatar verliest ook tweede groepsduel tegen Senegal en flirt met exit

Qatar heeft ook zijn tweede wedstrijd op het WK voetbal in eigen land niet kunnen winnen. De organisator verloor in groep A in het Al Thumamastadion in Doha met 1-3 tegen Senegal en flirt met de uitschakeling.

Met Qatar en Senegal stonden de Aziatische en Afrikaanse kampioen tegenover elkaar maar daar was aanvankelijk weinig van te zien. Beide ploegen hadden nochtans iets recht te zetten na een nederlaag op de eerste speeldag. De eerste helft leek op de brilscore te gaan eindigen, maar dat was buiten Khoukhi gerekend. De verdediger, die zijn plaats in het elftal in een defensief gewijzigd Qatar had behouden, trapte op een ongevaarlijke voorzet half naast de bal waardoor Boulaye Dia (41.) de openingsgoal op een presenteerblaadje kreeg.

Nauwelijks was er afgetrapt in de tweede periode of Senegal verdubbelde de score. Famara Diédhiou (48.) kopte een hoekschop knap overhoeks binnen. Qatar moest nu echt komen en voerde de druk wel op, maar kon de Senegalese verdediging o zo moeilijk in de problemen brengen. Mohammed Muntari (78.) gaf het gastland dan toch weer nieuwe hoop, met de aansluitingstreffer. Maar dat mocht niet baten. Bamba Dieng (84.) nam met de 1-3 echter alle hoop weg. Een slotoffensief zat er niet meer in voor het gastland. A

lleen een mirakel houdt Qatar nog op het WK na dit nieuwe verlies. Qatar verloor op de eerste speeldag in groep A de openingswedstrijd van het WK met 0-2 van Ecuador. Senegal ging met dezelfde score de boot in tegen Nederland.