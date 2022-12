Recordman Messi en revelatie Alvarez: de cijfers van Argentinië richting de WK-finale

Zondag gaat Argentinië voor een derde ster boven het logo. De cijfers van de Albiceleste in aanloop naar de nu al iconische finale.

6

Voor de zoveelste WK-finale plaatsten de Argentijnen zich in Qatar. In hun halve finale tegen Kroatië hadden ze trouwens al één statistiek in hun voordeel. Argentinië verloor namelijk nog nooit in die fase van het toernooi. In 1930, tijdens de allereerste editie, veegden de Argentijnen de Verenigde Staten met 6-1 van tafel om in de finale hun Uruguayaanse buren te ontmoeten. In 1986 danste Diego Maradona de tango met de Belgische defensie voordat hij in de finale Duitsland trof en een tweede ster voor de Albiceleste verdiende. Vier jaar later deed Argentinië weer mee om de titel en El Pibe de Oro, die toen voor Napoli speelde, brak in het San Paolo de harten van het Italiaanse gastland. Tot slot profiteerden de Argentijnen acht jaar geleden in Brazilië opnieuw van strafschoppen om Nederland uit te schakelen. Opnieuw was het Duitsland dat de finale won. Een tegenstander die er deze zondag in Doha niet bij is.

We hebben hier nu vier halve finales vermeld, maar Argentinië speelde wel al vijf WK-finales voor deze in Qatar. Hoe valt dat te verklaren? In 1978, in eigen huis, kwalificeerden de Albiceleste zich namelijk voor die finale in een toernooi dat twee groepsfasen omvatte. Daarin kwamen ze als beste uit de bus in hun groep, net als Nederland in de andere. Dat jaar was er dus gewoonweg geen halve finale.

6 – Argentina have reached the World Cup final for the sixth time, doing so in two of the last three editions of the competition (also in 2014) – only Germany (8) have reached more finals in the competition than Argentina (6 – level with Italy and Brazil). Journey. pic.twitter.com/pyTTtKeweU — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2022

3

Zoveel keer scoorde Argentinië uiteindelijk tegen de Kroaten in die halve finale in Qatar. En dat zonder een tegendoelpunt. Het was meteen de grootste zege in een halve finale voor een ploeg die een clean sheet pakte. Natuurlijk is de grootste overwinning ooit in een WK-halve finale die van Duitsland tegen Brazilië in 2014 (7-1), maar toen wist Manuel Neuer zijn netten niet proper te houden.

19

Bij zoveel doelpunten is Messi betrokken op alle Wereldbekers die hij speelde. In de vijf edities sinds 2006 kwam hij aan elf doelpunten en zes assists. Het is een record dat hij momenteel nog deelt met Miroslav Klose (16 goals, 3 assists), Gerd Müller (14 goals, 5 assists) en de Braziliaanse Ronaldo (15 goals, 4 assists). En dan te bedenken dat Messi vóór deze editie in Qatar nog nooit een doelpunt had gemaakt in een knock-outwedstrijd van het WK. Bij de laatste tango van Messi in Qatar kan de Vlo zich dus op nog een andere manier onsterfelijk maken. Maar dan moet hij zondag Hugo Lloris wel tenminste één keer verslaan.

Het is ook hét jaar van Messi bij Argentinië. Op zijn 35ste lijkt hij wel zijn tweede jeugd te beleven in eigen land, want nog nooit scoorde hij meer voor de nationale ploeg in één kalenderjaar. Tegen Kroatië scoorde hij voor de 16e keer in 2022, heel wat meer dan de 12 doelpunten in 2012, zijn vorig recordjaar. Zijn minst productieve jaar was natuurlijk zijn eerste, in 2005, zonder doelpunten op zijn naam. In 2020 kreeg hij door corona dan weer minder kansen om te schitteren en scoorde hij slechts één keer.

Lionel Messi’s eerste doelpunt voor de Albiceleste kwam op 1 maart 2006 tegen Kroatië in een verloren vriendschappelijke wedstrijd. Een paar maanden later, op 16 juni, maakte Leo zijn eerste doelpunt in een officiële competitie en zijn eerste op het WK tijdens de 6-0-overwinning van Argentinië op Servië.

16 – Lionel Messi has scored 16 goals for Argentina in 2022, more than he's netted in any other year. Icon.



🗓️ – ⚽️

2005 – 0

2006 – 2

2007 – 6

2008 – 2

2009 – 3

2010 – 2

2011 – 4

2012 – 12

2013 – 6

2014 – 8

2015 – 4

2016 – 8

2017 – 4

2018 – 4

2019 – 5

2020 – 1

2021 – 9

2022 – 16 pic.twitter.com/WOLjytWAIL — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2022

25

Messi brak dinsdag ook een ander record, dat van het aantal gespeelde wedstrijden op het WK. Hij heeft er nu 25 achter zijn naam, waarmee hij het record van de Duitser Lothar Matthäus evenaart. Daar zal hij zondag over gaan, als hij wat gespaard wordt van pech.

Het zal Messi allemaal niet zo interesseren. De PSG-ster gaat vol voor een derde ster en wil zich aan de tafel van Diego Maradona zetten. En daar heb je in Argentinië een wereldtitel voor nodig.

6

Zoveel keer wist Julian Alvarez te scoren in zijn acht optredens voor de Argentijnse nationale ploeg, waarvan de helft op dit WK. De jonge kerel van Man. City is in Qatar dan ook een van de absolute revelaties. De man met de bijnaam ‘De Spin’ is een echte verademing in de aanval van de Albiceleste sinds Lionel Scaloni hem verkoos boven Lautaro Martinez in het centrum. Terwijl Messi al heeft aangekondigd dat de finale zijn laatste WK-wedstrijd voor Argentinië zal zijn, lijkt de toekomst al verzekerd met Alvarez of de jonge Enzo Fernandez, een andere revelatie bij de Zuid-Amerikaanse finalist.