Richarlison trapt dartel Brazilië voorbij Servië

Brazilië heeft zijn jacht op een zesde wereldtitel donderdagavond ingezet met een overtuigende 2-0 overwinning tegen Servië.

De Braziliaanse bondscoach Tite opteerde voor het openingsduel van de Goddelijke Kanaries voor een aanvallend kwartet met naast uithangbord Neymar jr ook Richarlison, Raphinha en Vinicius. Daardoor belandde Gabriel Jesus op de bank. Aan de overzijde lag het gewicht van de Servische aanval op de brede schouders van Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), die na een enkelblessure tijdig fit geraakte voor het WK.

De geelhemden trokken in het Lusailstadion meteen in de aanval. De onvermijdelijke Neymar was na een kwartier bijna goed voor een olympisch doelpunt maar de Servische goalie Milinkovic-Savic ranselde zijn hoekschop nog net uit doel. Brazilië had overwicht maar tegen de stugge en goed georganiseerde Serviërs was het lastig uitgespeelde kansen te creëren. 0-0 was de logische ruststand.

De vijfvoudige wereldkampioen kwam met hernieuwde moed uit de kleedkamer en kreeg meteen een cadeau’tje van de Servische doelman, die slecht uitvoetbalde. Neymar liet de wenkende kans echter liggen. De Seleçao voerde de druk daarna verder op en kende pech met een schot op de paal van Alex Sandro na een uur voetballen, al was het slechts uitstel van executie voor de Serviërs.

Richarlison zette het Braziliaanse overwicht in minuut 62 om in een verdiende treffer. Na een dribbel van Neymar en schot van Vinicius werkte de Tottenhamspits in de rebound binnen.

Servië moest de egelstelling nu wel verlaten. Met Dusan Vlahovic kwam er een tweede spits tussen de lijnen maar de treffer viel opnieuw aan de overzijde. Richarlison maakte zijn tweede van de avond en solliciteerde meteen naar “doelpunt van het toernooi”. Hij controleerde een pass van Vinicius en scoorde vervolgens prinsheerlijk met een halve omhaal.

In de slotfase was een sterk Brazilië nog een paar keer dicht bij de 3-0 maar Casemiro raakte de lat en invallers Fred en Rodrygo hadden hun vizier niet scherp gesteld. Hoe dan ook heeft Brazilië zijn titelambities in Qatar met deze collectieve prestatie meteen onderstreept.

Neymar: gezwollen enkel

Sterspeler Neymar kwam niet ongeschonden uit het duel. Hij werd geraakt aan de rechterenkel en verliet het stadion al mankend met een duidelijk zichtbare zwelling.

Het is niet de eerste keer dat de rechterenkel de PSG-aanvaller parten speelt. In 2019 moest hij zo de Copa America aan zich laten voorbijgaan. Dit keer werd hij in de 80e minuut naar de kant gehaald.

De volgende wedstrijd van Brazilië staat aankomende maandag op het programma, met Zwitserland als tegenstander.

