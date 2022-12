Richarlison: van de favela’s naar redder van het vaderland?

Niet Neymar maar Richarlison is met zijn wereldgoal dé Braziliaanse ster van het WK in Qatar. Wie is de 25-jarige aanvaller van de Goddelijke Kanaries?

In de favela van Nova Venécia, een stad te midden van de oostkust van Brazilië, groeide de jonge Richarlison op. Het was geen wijk om vrolijk van te worden, want ze stond berucht voor haar criminaliteit en drugsbendes. In zo’n milieu groeide Richarlison op terwijl hij na de scheiding van zijn ouders bij zijn oom woonde. ‘Ik ben altijd op het rechte pad gebleven door mijn oom en mijn coach bij de jeugdploeg (een agent, nvdr.). Maar ik had wel alles om in de criminaliteit te belanden’, vertelde hij daarover. Het was hard werken voor de jonge Richarlison om te overleven, van studeren kwam niet veel in huis. En dat allemaal om zijn grote droom waar te maken: profvoetballer worden. Het is het typische Braziliaanse verhaal.

Bij Richarlison kwam de droom wel uit en dat al op zijn 17e toen hij zich aansloot bij de U17 van tweedeklasser América belandde. Nog geen drie maanden later stond hij al in het A-team nadat verschillende spelers geblesseerd waren uitgevallen. Daarna verdween hij niet meer uit de ploeg en werd hij zelfs een van de drijvende krachten achter de ploeg die dat seizoen nog promoveerde naar de Braziliaanse eerste klasse.

Barmhartige Samaritaan

Na het succes vond zelfs Nike de weg naar het nieuwe Braziliaanse talent. Op zijn 18e tekende hij daar al zijn eerste contract. Met de eerste schoenen, truitjes en broekjes deed hij wel iets moois. Hij was duidelijk niet vergeten vanwaar hij kwam, zette zich op de bus naar grootstad Belo Horizonte en deelde de spullen uit aan enkele dakloze kinderen. Het toont dat Richarlison het hart op de goede plaats heeft. Ook enkele jaren later kwam hij op voor zijn wijk toen die overstroomde en getroffen werd door corona. Richarlison financierde de noodpakketten die werden verstuurd. Het leverde hem in Engeland (hij speelde toen al voor Everton) de Community Championprijs op van de Engelse bond FA. ‘Ik wil herinnerd worden als iemand die voor positieve veranderingen zorgde’, vertelde hij tijdens de uitreiking van de prijs.

Nog bij América proefde Richarlison stilaan van alle media-aandacht die daarbij komt kijken. Maar dat was echt niets voor de schuchtere youngster. Hoe hard en arrogant hij was op het veld, zo timide was hij ernaast. Zo gebeurde het vaak dat wanneer de pers langskwam Richarlison, die de sfeermaker van de kleedkamer was, plots spoorloos verdween. Hij ging zich dan ergens verstoppen om toch maar niet met de pers te hoeven praten.

Richarlison met de tweede fantastische goal tegen Servië. © Getty

Dé spits van Brazilië

Van América ging Richarlison uiteindelijk naar Fluminense en via Watford en Everton belandde hij afgelopen zomer bij topclub Tottenham. Nu speelt hij echt aan de top en in de vitrine van de Champions League, maar het is niet daardoor dat hij zijn plekje kreeg bij de Braziliaanse ploeg. Richarlison is namelijk al jaren dé spits van de Goddelijke Kanaries. Na het WK 2018 kwam hij bij de ploeg, maar het is pas een jaar later dat hij echt zijn kans kreeg. In de finale van de Copa América van 2019 tegen Peru maakte hij als invaller de beslissende 3-1.

Sindsdien is Richarlison niet meer weg te denken uit het team. In 40 interlands maakte hij al 19 goals. De man van Tottenham is zonder twijfel hét speerpunt van de Brazilianen, al moet hij die rol delen met beste vriend Neymar. Het is een sterke band die beide spelers hebben, zo getuigt ook een quote van Richarlison na de wedstrijd tegen Servië. ‘Tijdens de dopingcontrole kon ik niet meteen plassen, dus belde ik Neymar even om te vragen hoe het met zijn enkel was’. Het was ook Richarlison die Neymar verdedigde toen hij kritiek kreeg op een foto die hij postte waarin hij met poseerde met een broekje met het logo van Brazilië en zes in plaats van vijf sterren. ‘We zijn hier om wereldkampioen te worden. Dat is zijn droom en dus ook die van ons’, vertelde hij toen.

Die droom wordt steeds meer werkelijkheid, mét Richarlison in een hoofdrol. Na zijn twee doelpunten tegen Servië is hij meer dan ooit dé Braziliaan die het moet doen als Neymar even uitvalt. Kan hij die goeie vorm verder zetten in de 1/8 finales en Brazilië naar de wereldtitel leiden?