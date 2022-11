Rode Duivels en zes andere landen zien af van One Love-armband

De zeven Europese landen zien af van het dragen van de One Love-armband op het WK voetbal in Qatar. In een gezamenlijk statement geven Engeland, Wales, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Nederland en België aan de band links te laten liggen na de dreiging van de Wereldvoetbalbond FIFA.

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) gaf eerder maandag al aan dat Virgil van Dijk niet met de band op het terrein zou komen in de eerste groepsmatch van Oranje, maandag om 17 uur tegen Senegal. Manuel Neuer wilde bij Duitsland voet bij stuk houden, maar de Duitse bond (DFB) besloot uiteindelijk ook niet door te gaan met de actie. Vrijdag gaf Hugo Lloris (Frankrijk) al aan de band niet te zullen dragen. De Belgische voetbalbond reageerde voorlopig nog niet.

De zeven bonden geven aan ‘gefrustreerd’ te zijn over de starheid binnen de FIFA. ‘We waren bereid de boetes voor het dragen van de band te aanvaarden’, zo klonk het. ‘Maar we kunnen onze spelers niet in situaties brengen waarbij ze meteen sportieve sancties, zoals een gele kaart, krijgen. Dit gaat in tegen de geest van de sport. Dus we hebben onze aanvoerders gevraagd om de armbanden niet te dragen tijdens WK-wedstrijden.’

‘We hebben de FIFA in september aangeschreven om hen te informeren over onze wens om de One Love-band te dragen om actief inclusie in het voetbal te steunen en we hebben geen reactie gekregen. Onze spelers zijn teleurgesteld. Zij zijn sterke supporters van inclusie en zullen op andere manieren hun support tonen. We betreuren dat er geen redelijke oplossing werd gevonden.’

De One Love-armband moest een statement worden om de rechten van de LGBT+-gemeenschap en andere minderheden te verdedigen in Qatar. Eden Hazard droeg de band vrijdag nog in de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte.

Volgens Amnesty International heeft de FIFA alle voeling met de 21e eeuw verloren. ‘De FIFA trekt zich niks aan van maatschappelijke debatten en kritiek op het WK. Het was al erg dat ze niet voor een compensatiefonds voor de getroffen arbeiders in Qatar hebben gezorgd, zoals Amnesty heeft gevraagd. Dat was wel het minste wat je kan doen. En nu stellen ze ook nog een verbod in op de One Love-band, want daar komt het eigenlijk op neer. Het is ondenkbaar.’

Zaterdag lanceerde de FIFA een eigen band tegen discriminatie. Die zou oorspronkelijk vanaf de kwartfinales kunnen worden gedragen, maar is nu vanaf de eerste groepswedstrijd al beschikbaar.

Inclusieve organisatie

De FIFA reageerde ook al kort op de afwijzing van de armbanden. Het wijst erop dat de regels zeggen dat elke aanvoerder de aanvoerdersband moet dragen die beschikbaar wordt gesteld door de FIFA. Daarom mag die One Loveband niet. ‘De FIFA is een inclusieve organisatie die wil dat het voetbal ten goede komt aan de maatschappij met de steun aan goede en legitieme acties, maar die moeten wel binnen het kader van de competitieregels liggen’, licht de wereldvoetbalbond toe.

Voorzitter Gianni Infantino benadrukt daarbij ook dat hij de LGBTQ-gemeenschap volledig steunt. ‘Ik heb het onderwerp aangekaart bij de emir, de leider van het land. Hij heeft bevestigd, en ik kan dat bewijzen, dat iedereen welkom is. Als iemand het tegenovergestelde beweert, dan is dat niet de mening van het land en zeker niet de mening van de FIFA.’

Rol van speler

‘Ik blijf liever in mijn eigen rol, die van een speler’, reageerde de kapitein van de Franse nationale ploeg Hugo Lloris maandag. ‘De Wereldvoetbalbond FIFA organiseert een toernooi en legt de deelnemende landen een kader en regels op. Het gaat niet alleen om de spelers, maar om de sport en het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van onze landen’, vertelde Lloris in een persconferentie. ‘Daarom blijf ik liever binnen dat kader. Ik hou me aan de rol als speler. Anderzijds zijn er wel heel wat andere goede doelen die we kunnen steunen’, zei hij.