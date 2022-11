Rode Duivels overleven een helft lang Canadese storm en starten WK met driepunter

De Rode Duivels hebben woensdagavond in het Ahmed bin Ali-stadion in het Qatarese Ar Rayyan hun openingswedstrijd op het WK voetbal in Qatar met 1-0 (rust: 1-0) gewonnen van Canada. Met drie punten komen de Duivels meteen alleen aan de leiding in groep F, na het eerdere scoreloos gelijkspel tussen Marokko en Kroatië, en doen ze uitstekende zaken met het oog op de tweede ronde.

Michy Batshuayi scoorde met de rust in zicht het enige doelpunt van de wedstrijd. Voordien had Alphonso Davies voor Canada een strafschop gemist. Na de pauze kantelde de wedstrijd helemaal in het voordeel van de Belgen, maar gescoord werd er niet meer. De Canadese storm ging liggen, al bleef het wel bibberen tot het einde. Een schitterende afwerking van Batshuayi op een lange bal van Toby Alderweireld wiste voor de Belgen op slag van rusten een uiterst zwakke eerste helft uit. Voordien was het bijna al Canada wat de klok sloeg. De Belgische defensie kraakte onder het hogesnelheidsgebeuk van de Canadese drietand David-Davies-Buchanan. Het potige spel van de Noord-Amerikanen maakte combinaties op het middenveld dan weer moeilijk. Zonder Thibaut Courtois had de nul nooit op het bord gebleven. Bibberen en overeind blijven, dat was kort samengevat de eerste helft van de Belgen tegen de op papier zwakste tegenstander in de groep, een land dat voor het eerst in 36 jaar nog eens op een WK-eindronde vertegenwoordigd is. In de beginfase had de Real-doelman al een strafschop van Alphonso Davies uit zijn kooi geronseld. De Bayern-sneltrein dacht even alle blessurezorgen van zich af te trappen, maar dat was buiten Courtois gerekend. De Real-doelman hield zijn netten schoon, maar het was duidelijk dat de Belgen aan het afzien waren tegen de Canadezen.

Yannick Carrasco, vorige week vrijdag in Koeweit tegen Egypte nochtans de beste man op het veld bij de Belgen, werd er al vroeg in de wedstrijd op zijn linkerflank twee keer afgelopen en even later beging hij handspel in de zestien op een schot van Bruggeling Tajon Buchanan. Scheidsrechter Janny Sikazwe had het niet gezien, maar na een VAR-interventie ging de bal onverbiddelijk maar terecht de stip op. Buiten een heerlijke controle en actie van Hazard en een ongevaarlijk schot van Batshuayi konden de Belgen daar in de eerste helft niet al te veel tegenover te stellen. Totdat Batsman met de rust in zicht zijn duivels wist te ontbinden. Enig mooi was zijn 27e doelpunt in 49 caps een feit. Het is een duizelingwekkend gemiddelde. Een bleke Carrasco mocht bij de rust in de kleedkamer blijven voor Thomas Meunier en ook voor de wissel van een onzichtbare Youri Tielemans voor Amadou Onana viel wat te zeggen. Er werd zo wat meer defensieve zekerheid gebracht.

Het beste Canadese kruit bleek intussen ook verschoten. Met 1-0 op het bord bleef het toch nog een zenuwachtig gedoe. De Duivels vergaten de score verder uit te diepen. Toen Kevin De Bruyne toch eens een goeie actie uit zijn schoenen toverde, kon Batshuayi voor doel niet besluiten. KDB leverde een van zijn mindere wedstrijden af voor de nationale elf. De Rode Duivels werken hun eerstvolgende groepswedstrijd komende zondag af tegen Marokko, in het Al Thumama-stadion in Doha. Voor de slotwedstrijd in de groepsfase tegen Kroatië wordt er op donderdag 1 december teruggekeerd naar het Ahmed bin Ali-stadion.