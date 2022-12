Rodrigo De Paul: de man die Lionel Messi ‘Maradoniaanser’ moet maken

Lionel Messi, die tijdens dit WK meer dan ooit op wraak uit is, lijkt vastbesloten om in Qatar echt in de voetsporen van Diego Maradona te treden. Daarvoor moet de nummer 10 waakhonden aan zijn zijde hebben, zoals de Napolispeler in 1986. En wie kan die rol beter op zich nemen dan Rodrigo De Paul?

Is Lionel Messi meer ‘Maradoniaans’ geworden tijdens dit WK? De Argentijnse nummer 10 is in Qatar de onbetwiste leider die zijn land bij de hand neemt. Voordien werd hem nog te vaak verweten dat hij te weinig het verschil maakte bij de Albiceleste. Hij was het tegenovergestelde van idool Diego Maradona, die zich in de strijd mengde wanneer dat nodig was. Argentinië mag dan een romantisch imago hebben vanwege de fluwelen voeten van de nummer 10, maar het is de testosteron die het plaatselijke voetbal kenmerkt.

Dat is exact wat Messi wel deed in Qatar. Hij tackelde hard tegen Australië, provoceerde Louis van Gaal en zijn assistent Edgar Davids na zijn tweede doelpunt tegen Nederland, en ging vervolgens tekeer tegen Wout Weghorst terwijl hij vragen beantwoordde voor de Argentijnse tv. Het ongewone gedrag van het genie Rosario heeft dan ook veel waarnemers verrast.

De Copa América-titel van 2021 heeft Messi’s status als enige leider van het nationale team zeker versterkt. Het hele land staat nu achter het wonderkind uit Rosario in de hoop dat de Albiceleste een derde ster op hun shirt kunnen borduren. Een wereldtitel zou hem bovenal de gelijke maken van Maradona.

Bodyguard

De overeenkomsten tussen het Argentinië van 1986 en dat van 2022 zijn groot, vooral in het profiel van de bodyguards die de spelmaker nu beschermen om zijn genialiteit te laten schitteren. Een op het beroemde videospelletje GTA gebaseerd filmpje dat de laatste dagen viraal ging, vat de situatie goed samen. Messi wordt erin gevolgd door zijn schaduw Rodrigo De Paul. Een man duwt de Vlo waarna de stoere middenvelder van Atlético Madrid hem te hulp schiet. En nadat Messi per ongeluk een lantaarnpaal raakt, komt de Argentijnse nummer 7 hem met zijn auto ophalen.

Elk stereotiep heeft een kern van waarheid in zich en de opkomst van Rodrigo De Paul in de Argentijnse ploeg is niet vreemd aan het succes van het land. Lionel Scaloni heeft ingezien dat hij meer ‘klootzakjes’ nodig heeft, de ‘huevos’ zoals ze in het Zuid-Amerikaanse land worden genoemd. Ze worden niet geacht het spel op gang te brengen, maar het vuile werk te doen waardoor Messi zijn genialiteit kan tonen. En bovendien heeft de ‘aardige’ PSG-ster nu de rol van krijgsheer op zich genomen. Genoeg om krijgers te motiveren wier enige missie is hun leider naar zijn droom van eeuwigheid te leiden.

De Paul en Messi: zowel op als naast het veld onafscheidbaar. © GETTY

In vijf optredens en 426 speelminuten op dit WK is Rodrigo De Paul al effectiever geweest dan de afgelopen maanden bij zijn club Atlético. Zijn percentage geslaagde passes ligt 1,5% hoger (84 bij Atletico dit seizoen tegen 85,5 op dit WK) en hij schiet iets vaker op doel, al is dit cijfer niet het meest opvallende verschil tussen zijn prestaties voor club en land. Zijn aantal tackles is bijvoorbeeld twee keer zo hoog als het aantal dat hij voor de Rojiblancos maakte. Het is nog duidelijker bij zijn aantal onderscheppingen. In Qatar maakt hij 1,6 onderscheppingen per 90 minuten, terwijl hij er in de Spaanse hoofdstad slechts 0,4 maakt. Zijn superieure agressiviteit wordt weerspiegeld in het aantal overtredingen, dat in Qatar ook twee keer zo hoog is als in Spanje.

Zijn belang lijkt ook veel bepalender te zijn in de opbouw van het nationale team dan op clubniveau. In Qatar maakte hij gemiddeld 86,6 passes per wedstrijd, tegenover 39 voor Atletico Madrid. In feite gaf hij minder voorzetten voor de nationale ploeg (gemiddeld 0,2 tegen 0,6 voor Los Colchoneros), waar deze rol logischerwijs wordt toevertrouwd aan Messi of Angel Di Maria wanneer hij op het veld aanwezig is.

Messi of niet: een groot verschil

Waarom is het verschil zo groot? Het Atlético van Diego Simeone is er toch ook een vol schurkjes? Een groot verschil is alvast Messi. Het is veel gemakkelijker om op te vallen als je met een van de beste spelers aller tijden speelt dan bij een club die niet zulke uitblinkers heeft.

Eén statistiek moet de socio’s van Atleti zeker zijn opgevallen. Dat van de afstand die De Paul al aflegde op de velden van Qatar. In de drie wedstrijden van de groepsfase was De Paul de Argentijn die het meeste liep met 52 kilometer…. Tegen Mexico legde hij zelfs bijna 17,6 kilometer af. Een indrukwekkend cijfer dat geen enkele andere Argentijnse speler ooit heeft gehaald.

Al dat rennen en stijden stelt Lionel Messi in staat Lionel Messi te zijn. Die liep in de groepsfase de helft minder kilometers (26,84) dan zijn favoriete vechtersbaas. De constante intimidatie van Rodrigo De Paul in het hart van het spel verlicht aanzienlijk de defensieve taken van de Vlo die zich kan concentreren op het creëren van magie met zijn linkervoet.

Met uitzondering van pure verdedigende middenvelders heeft geen enkele speler tijdens dit WK meer dan 23 onderscheppingen gedaan, of 4,28 per 90 minuten spelen, zoals De Paul. Hetzelfde aantal als zijn centrale verdediger, Nicolas Otamendi.

‘Ik probeer Messi zo min mogelijk te laten lopen’, vertelde De Paul zelf over zijn taken bij de nationale ploeg. ‘Ik moet ervoor zorgen dat hij geen energie verliest en zoveel mogelijk ruimte krijgt om te schitteren. Ik moet dus continu met hem praten, maar we begrijpen elkaar.’

De Paul is ook in de opbouw van groot belang voor Argentinië. © GETTY

Die goeie relatie is vooral gebouwd op balverlies. Tegen Nederland speelde het duo slechts zeven keer de bal naar elkaar. Dat komt ook door hun positie op het veld. Ze zitten nogal dicht op elkaar dus is er weinig ruimte om naar elkaar te passen.

Tijdens balbezit volgt De Paul Messi als een bodyguard om de eerste verdediger te zijn als de strateeg de bal verliest. De Bulldog zet onmiddellijk druk op de man in balbezit. Die intense aanpak van Argentinië is er duidelijk op gericht om tegenstanders niet op adem te laten komen omdat ze denken dat ze het moeilijkste hebben gedaan door Leo Messi de bal te ontzeggen.

Enkele landen vonden al een antwoord om Messi toch een beetje uit de match te houden. Met een individuele of zeer nauwe zonedekking komt er automatisch ruimte vrij als er twee mannetjes op Messi en De Paul staan. Slechts één pion aan deze taak wijden zou hetzelfde zijn als kiezen tussen Messi en De Paul.

Spelmaker?

Het zou echter simplistisch zijn om het belang van de Atléticoman te beperken tot zijn rol zonder bal. Slechts vier mannen hebben meer passen gegeven dan De Paul (425) op weg naar de halve finales. De dichtstbijzijnde spelers met een vergelijkbaar profiel zijn Pedri (411) en Luka Modrić (364). De Argentijnse nummer 7 staat ook in de top vijf voor passes in het laatste derde deel van het veld, maar hier wordt het verschil duidelijk tussen Rodrigo De Paul, de Spanjaard en de Kroatische metronoom. Modric gaf bijvoorbeeld daar bijvoorbeeld meer passes en vooral met een groter aanvallend effect. De Paul slaagde maar in 71% van die passes, tegenover 91 voor Pedri en 82,2 voor Modric. Het verklaart waarom Messi’s bodyguard slechts 0,11 expected assists wist te creëren, of 0,02 als je dat cijfer herleidt tot een gemiddelde per 90 minuten. De Spanjaard staat op 0,07 en de Kroaat op 0,05. Die laatste zorgde ook voor twee keer zoveel key passes als de Argentijnse international.

© GETTY

De Paul is weliswaar belangrijk in het balbezit, maar is niet degene die het spel op gang brengt. In feite is hij in deze rol veel behoudender dan bij Atlético, waar Simeone veel meer van hem verwacht in het laatste derde deel van het veld. Terwijl hij gemiddeld 20 passes per 90 minuten minder geeft voor Los Colchoneros, creëert hij er wel 0,25 verwachte assists in hetzelfde tijdsbestek.

Nog een verschil tussen Atlético en Argentinië is de samenhang tussen de spelers, zeker iets waar het de ploeg van Diego Simeone de laatste maanden aan ontbrak. Zou een wereldtitel een andere De Paul terug naar Spanje kunnen brengen dan degene die vorige maand naar Qatar vloog? Tactisch lijkt de taak ontmoedigend, want Atlético’s pressing is nog nooit zo chaotisch geweest als in de afgelopen maanden. Op het WK recupereerde de nummer 7 van de Albiceleste gemiddeld 4,8 ballen per wedstrijd op de helft van de tegenstander. Dat percentage daalt tot 2,8 bij de Madrileense club.

Rodrigo De Paul is een getalenteerde speler, iets waaraan bij Atlético Madrid nooit is getwijfeld. Daar zouden ze nu beter wat tactische aanpassingen moeten doen om het beste uit hun Argentijn te halen. Zijn pressing is een van de beste van dit WK, en de afwezigheid van Messi bij de Rojiblancos verklaart niet alleen dat deze troef bij Atleti minder wordt uitgespeeld.

Het is aan Diego Simeone om oplossingen te vinden om de mogelijkheden van zo’n talent niet te verspillen, anders zal Atlético moeten nadenken om hem misschien te verkopen aangezien zijn marktwaarde na dit WK alleen maar zal stijgen. Zeker als Argentinië de grote droom van Messi weet te vervullen en hij echt ‘Maradoniaans’ wordt.