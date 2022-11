Senegal klopt Ecuador en stoot door naar volgende ronde

Senegal heeft zich dinsdag voor de tweede keer ooit geplaatst voor de knock-outfase van een WK voetbal. Op de derde speeldag in groep A won het met 1-2 van Ecuador, dat uitgeschakeld is.

Ismaïla Sarr (44.) bracht de Senegalezen vlak voor rust met een strafschop op voorsprong in het Khalifa International Stadium in Al Rayyan. Moisés Caicedo hing de bordjes in de 68e minuut in evenwicht. Kalidou Koulibaly (70.) zette de eindstand op het scorebord. Het team van Aliou Cissé creëerde de beste kansen voor de pauze. Op slag van rust kwamen de Senegalezen dan ook op voorsprong. Sarr, die in het strafschopgebied werd neergehaald door Hincapie, zette zelf de elfmeter om: 0-1.

Ruim twintig minuten ver in de tweede helft verlengde Torres een hoekschop tot bij Caicedo (ex-Beerschot), die de gelijkmaker voorbij de Senegalese doelman Mendy kon tikken. Lang konden de Ecuadorianen niet genieten, want Koulibaly (ex-Genk) was goed wakker toen Ecuador een vrije trap niet weggewerkt kreeg. De aanvoerder duwde de 1-2 tegen de touwen. Dia kon in het slot de zege veiligstellen voor Senegal, maar zijn schicht ging net naast het doel van Galindez.

Nederland, dat gastland Qatar met 2-0 versloeg, is groepswinnaar met 7 punten. Senegal is tweede met 6 punten. Daarna volgen Ecuador (4) en Qatar (0).

In de achtste finales neemt Senegal het op tegen de winnaar van groep B (Engeland, Iran, VS, Wales). In 2002 bereikte Senegal al eens de knock-outfase van een WK, toen verloor het in de kwartfinales na verlengingen met 0-1 van Turkije.