Sensatie in groep H: Zuid-Korea wipt Uruguay na late winst tegen Portugal

Uruguay heeft op de derde en laatste speeldag in groep H van het WK voetbal in Qatar in het Al Janoubstadion in Al Wakrah een 2-0 zege behaald tegen Ghana. Maar omdat op hetzelfde moment Zuid-Korea het al geplaatste Portugal versloeg (2-1), moeten de Zuid-Amerikanen naar huis.

Uruguay kwam een goal te kort.

Zuid-Korea dwong met een ultiem doelpunt en 2-1 zege op de laatste speeldag van groep H van het WK voetbal in Qatar zijn plek in de achtste finales af. De ingevallen Hwang Hee Chan (90.+1) trapte zijn land met een late treffer alsnog naar de volgende ronde. Zuid-Korea heeft een gelijk punten- en doelpuntensaldo als Uruguay, maar stoot door omdat het meer doelpunten heeft gescoord dan de Zuid-Amerikanen (4 tegen 2). Portugal is ondanks de nederlaag groepswinnaar in groep H.

Vroege achterstand

Portugal was bij aanvang van de partij al zeker van een plek in de achtste finale, maar moest zich wel nog verzekeren van de groepswinst. Voor de Zuid-Koreanen was de inzet veel groter. Met slechts een punt uit de eerste twee groepswedstrijden volstond enkel de zege, en Ghanees puntenverlies tegen Uruguay, om de volgende ronde te bereiken. De Zuid-Koreaanse bondscoach Paulo Bento, die vanwege een schorsing vanuit de tribunes moest toekijken, zag zijn ploeg echter een dramatische start nemen. Na amper vijf minuten spelen werkte Ricardo Horta (5.), die zijn eerste match op het WK speelde, een voorzet vanop rechts beheerst tegen de touwen. Portugal speelde in de eerste periode nog enkele prima kansen bij elkaar, maar liet na zijn tegenstander monddood te maken. Zuid-Korea maakte gebruik van de Portugese inefficiëntie en knokte zich met een doelpunt van centrale verdediger Kim Young-Gwon (27.) terug in de wedstrijd.

In de tweede periode probeerde Zuid-Korea de overwinning te forceren, maar het kon zijn Portugese tegenstander nauwelijks ontwrichten. Portugal, waar Cristiano Ronaldo iets na het uur zonder doelpunt naar de kant werd gehaald, leek op zijn beurt genoegen te nemen met het gelijkspel. Het creëerde in de tweede helft amper kansen en beperkte zich tot verdedigen op de Koreaanse aanvalsgolven. Die bleken in het slot van de wedstrijd dan toch te veel voor de Portugese verdedigingsmuur. Sterspeler Son Heung Min liep in zijn eentje het hele veld over met de bal en leverde het leer af in de voeten van Hwang Hee Chan, die Zuid-Korea met een ultieme treffer naar een delirium trapte.

Heruitgave

Voor Ghana was de opdracht vooraf duidelijk: met een zege plaatste het Afrikaanse land zich voor de achtste finales. Uruguay moest zelf winnen en hopen dat Zuid-Korea niet de volle buit veroverde tegen Portugal. Pittig detail: de wedstrijd was een heruitgave van de fel besproken kwartfinale van het WK 2010. Het duel kende destijds een dramatisch slot. Bij 1-1 in de slotminuut van de verlengingen voorkwam Luis Suarez een Ghanees doelpunt door de bal met de hand uit doel te ranselen. Er volgde een strafschop, maar die werd gemist, waarna Uruguay in een penaltyreeks het laken naar zich toetrok.

Na de studieronde brak de wedstrijd na 18 minuten helemaal open. Eerst kreeg Ghana een strafschop, na een foutieve tussenkomst van doelman Rochet op Kudus. André Ayew zette zich achter de bal maar trapte – na een tergend trage aanloop – kinderlijk eenvoudig op Rochet. Aan de overkant kapte Luis Suarez zich vrij en besloot op doelman Ati-Zigi, waarna De Arrascaeta bij de pinken was om in de rebound het openingsdoelpunt (26.) binnen te koppen.

Ghana kreeg geen tijd om te bekomen want nauwelijks enkele minuten nadien trapte opnieuw De Arrascaeta (32.), na een knappe aanval over meerdere stationnetjes, het tweede Uruguayaanse doelpunt heerlijk binnen. Ghana kon in de eerste helft geen vuist meer vormen.

Een supporter van Uruguay volgt de score in de andere wedstrijd. © Reuters



Na de pauze moest Ghana echt komen, wilde het zijn WK-avontuur verlengen. Maar de Afrikanen slaagden er nauwelijks in om echt gevaarlijk te worden. De tijd verstreek maar elf minuten voor tijd was daar plots de kans voor invaller Semenyo, die voorlangs knalde. Meteen daarop bracht Rochet redding op een poging van Kudus. Ondertussen was Zuid-Korea tegen Portugal op voorsprong gekomen waardoor Uruguay virtueel uit het toernooi lag en absoluut een derde doelpunt moest scoren. Ondanks een prangende slotfase zat de verlossende 3-0 er niet meer in voor Uruguay.

Groep H kruist in de achtste finales de degens met poule G. Dat betekent dat Portugal het als groepshoofd opneemt tegen de runner-up uit G. Zuid-Korea treft de winnaar in G. In die groep staat later vrijdag (20 uur) de laatste speeldag op het programma. Leider Brazilië (6 punten), al zeker van de volgende ronde maar nog niet van de poulewinst, speelt tegen Kameroen (1 punt). Servië (1 punt) kijkt Zwitserland (3 punten) in de ogen.