Sfeer slaat meteen om in Brussel na nederlaag Marokko

De politie heeft in Brussel meteen moeten ingrijpen na de verloren halve finale van de Marokkaanse nationale ploeg op het WK voetbal in Qatar. De supporters die op straat kwamen, zochten meteen de confrontatie met de politie op.

De Marokkaanse gemeenschap zorgde net zoals de voorgaande wedstrijden voor een mensenketting, maar die bracht weinig soelaas. De relschoppers schoten met vuurwerk naar de politie, waarop die meteen ingreep. Het waterkanon werd ingezet en er werd traangas gebruikt. Momenteel zijn er arrestaties aan de gang.

Freelance journalist Yassin Akouh tweette deze beelden vanuit Brussel



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

🇲🇦🇫🇷 A man removes his French flag after the defeat of Morocco. #FRAMAR #Brussels pic.twitter.com/Qc5rd1b0QY — Yassin Akouh (@Yassin_Akouh) December 14, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vuurwerk in Antwerpen

In Antwerpen is er gezien de nederlaag van Marokko op het WK voetbal woensdagavond geen volksfeest losgebarsten, maar dat betekent niet dat alles er rustig blijft. Zowel op het Kiel als op de Turnhoutsebaan is er vuurwerk afgestoken en op de Turnhoutsebaan zorgt dat ook voor een grimmige sfeer tussen kleine groepjes jongeren en de politie.

Anders dan na de voorbije wedstrijden (overwinningen) van het Marokkaanse nationale voetbalelftal op het WK in Qatar, sluit de Antwerpse politie ditmaal geen straten af voor verkeer om ruimte te laten aan feestvierders. “Er is deze keer ook niet zo veel volk op straat gekomen, maar diegenen die aanwezig zijn hebben veelal niet de beste intenties”, stelt politiewoordvoerder Willem Migom. “Er wordt vuurwerk afgestoken, soms ook zwaar vuurwerk.

Op het Kiel is de sfeer dankzij de ‘buurtvaders’ wel rustig, op de Turnhoutsebaan is dat minder het geval.” De politie nam al een voertuig in beslag van waaruit Bengaals vuur werd afgestoken en is met een waterkanon aanwezig op de Turnhoutsebaan, al moest dat nog niet worden ingezet.