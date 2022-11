Spanje enkele maten te groot voor Costa Rica: 7-0

Spanje heeft bij zijn start op het WK voetbal in Qatar stevige indruk gemaakt. La Roja versloeg woensdag op de eerste speeldag in groep E in het Al Thumamastadion in Doha een weerloos Costa Rica met 7-0. Halfweg stond het al 3-0.

Spanje greep Costa Rica meteen bij het nekvel. Al na elf minuten vond Dani Olmo, die in de zestien met wat meeval in balbezit kwam maar zich wel knap vrijdraaide, de opening voor de 1-0. De Spanjaarden monopoliseerden de bal en na 21 minuten trapte Marco Asensio, die een botsende voorzet in de draai op de volley nam, de 2-0 binnen. Costa Rica zag alle kleuren van de regenboog. Jordi Alba werd foutief afgestopt in het strafschopgebied. Ferran Torres (31.) bleef koel en trapte de elfmeter binnen. De Spaanse honger was wat gestild en voor de rust vielen geen doelpunten meer.

De wereldkampioen van 2010 was ook na de pauze oppermachtig en tikte de bal rond als was het een gezapige trainingspartij. In de 54e minuut sloeg de Costa Ricaanse defensie, inclusief de ervaren doelman Keylor Navas, aan het knoeien en Torres kon in de kluts zijn tweede van de wedstrijd binnenwerken. Veel viel er niet meer te beleven in Doha, tenzij de invalbeurt bij Costa Rica op het uur van oude krijger Bryan Ruiz (37), in een ver verleden publiekslieveling bij AA Gent. Vele wissels langs beide kanten haalden het tempo helemaal uit de wedstrijd. Gavi (74.) wekte de indommelende fans weer op toen hij na een center met een wreefshot, dat via de paal binnen vloog, voor de 5-0 tekende. Invallers Carlos Soler (90.) en Alvaro Morata (90.+2) zetten in het slot de 7-0 eindstand op het bord. Een doelpuntenkermis dus, al scoorde Spanje nog driemaal te weinig om in de buurt van de 10-1 recordzege van Hongarije tegen El Salvador in 1982 te geraken.

Eerder woensdag pakte Japan in dezelfde groep E verrassend de scalp van Duitsland (2-1). Op de tweede speeldag in groep E, komende zondag, staat de kraker tussen Spanje en Duitsland op het programma. Japan kijkt Costa Rica in de ogen. Deze poule is niet zonder belang voor de Rode Duivels, die uitkomen in groep F. De winnaar van E speelt in de achtste finales immers tegen de runner-up van F. De tweede van E treft de winnaar van F.