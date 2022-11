Spanje laat zege uit de handen glippen tegen Duitsland

Spanje en Duitsland hebben zondag 1-1 gelijkgespeeld in hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. La Roja stond lange tijd 1-0 voor, dankzij een goal van Alvaro Morata (62.), maar Duitsland kwam in de slotfase nog langszij via Niclas Füllkrug (83.). Met 4/6 leiden de Spanjaarden in groep E. Duitsland behoudt met 1/6 nog kansen op een stek in de tweede ronde.

Eerder op de dag won Costa Rica in de groep met 1-0 van Japan. In de tussenstand zijn Japan en Costa Rica (beiden 3 ptn) zo de dichtste achtervolgers van koploper Spanje. Duitsland is met een punt laatste, maar kan zich met een zege op de slotspeeldag tegen Costa Rica nog plaatsen voor de achtste finales. Spanje begon zondag met veel drang naar voren aan de partij.

Duitsland voelde maar weinig de bal en ontsnapte al na zeven minuten aan een achterstand toen Olmo de lat raakte. La Roja had het meeste balbezit, maar grote kansen bleven schaars. In het slot van de eerste helft leek Rüdiger Duitsland op voorsprong te zetten met een rake kopbal, maar de verdediger stond net buitenspel. Na de pauze bleef Spanje geduldig zoeken naar openingen. Aan de overkant moest Simon in actie komen op een poging van Kimmich.

Spaans bondscoach Luis Enrique zag een gebrek aan doelgerichtheid bij zijn manschappen en bracht tien minuten na rust Morata in het veld. Die had maar acht minuten nodig om het tij te keren. De spits van Atlético Madrid tikte subtiel een voorzet van Alba voorbij Neuer, 1-0. Duitsland moest nu alle zeilen bijzetten en Musiala miste twintig minuten tijd een enorme kans op de gelijkmaker, Simon zat er goed bij. De Duitse druk werd zeven minuten voor tijd beloond. Invaller Füllkrug ramde de gelijkmaker in de bovenhoek, 1-1. Op de slotspeeldag in groep E is er donderdag nog Japan-Spanje en Costa Rica-Duitsland.