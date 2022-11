Tarik Tissoudali over het misgelopen WK: ‘Het is jammer, maar over vier jaar is er weer een’

Tarik Tissoudali zit nog volop in zijn revalidatie waardoor hij ook het WK moest missen. In Sport/Voetbalmagazine spreekt hij vrijuit over die gemiste kans.

Tarik Tissoudali droomde altijd al van Marokko. Toch kijkt hij heel nuchter naar het feit dat hij een streep door het WK in Qatar moet zetten, mede dankzij zijn geloof. ‘De enige manier waarop ik naar het WK kijk, is dat ik dan in mijn revalidatie op 3,5 maanden zit’, zegt hij. ‘Dan is er geen competitievoetbal en daar kan ik zes weken mee terugwinnen. Na het WK ben ik er bijna.’ En het toernooi zelf? ‘Dat kan ik loslaten. Ik heb gewoon naar de afgelopen interlands gekeken en de nieuwe bondscoach heeft me ook twee keer gebeld. Hij gaf me een goed gevoel; als ik mijn hoofd wilde legen, was ik van harte welkom voor een paar dagen.’ Of hij dat gaat doen? Hij schudt van nee. ‘Ik zit in mijn revalidatie in een mooi traject waarin ik een duidelijke opwaartse lijn voel. Ik wil die niet belemmeren door een uitstapje te maken. Dat zou een pas op de plaats zijn.’

Natúúrlijk had hij graag tegen België gespeeld. Er verschijnt een jongensachtige glimlach om zijn mond. ‘Ik was blij met de loting. Ik woon en voetbal hier, mijn jongste dochter is hier geboren… En ik hou ervan om speciale wedstrijden te spelen waarin je jezelf echt op de kaart kunt zetten. Iederéén kijkt ernaar uit om tegen België te spelen.’

Thuis in Amsterdam-West zien ze hun oogappel nu niet langer over het scherm flitsen; hij zal tijdens het WK zoveel mogelijk naast hen op de bank aan het Van Beuningenplein plaatsnemen. ‘Vooral mijn vader was er kapot van, maar ik heb mijn familie gerustgesteld. Het WK is jammer maar er is er over vier jaar weer een.’

Lees het volledige interview met Tissoudali in de WK-gids van Sport/Voetbalmagazine.