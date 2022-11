Tiental administratieve aanhoudingen na rellen in Brussel

De politie heeft een tiental administratieve arrestaties en één gerechtelijke aanhouding verricht naar aanleiding van de rellen zondagnamiddag in het centrum van Brussel. Dat meldt de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. Ook in Nederland kwam het tot rellen in meerdere steden.

Er is schade en mensen zijn gewond geraakt, met name op de Lemonnierlaan, door voetbalfans na de WK-wedstrijd tussen België en Marokko (0-2) in Qatar. Bij het bekijken van de videobewakingsbeelden konden andere verdachten worden geïdentificeerd, aldus de politie.

Zondag rond 15.00 uur zochten tientallen mensen, onder wie sommigen met een bivakmuts, de confrontatie met de politie in het centrum van Brussel, waar veel voetbalfans aanwezig waren na de WK-wedstrijd. Er werd vuurwerk afgestoken, met projectielen gegooid en voorwerpen in brand gestoken, onder meer een container op het kruispunt van de Lemonnierlaan en de Woeringenstraat. Straatmeubilair en voertuigen raakten beschadigd. Een RTBF-journaliste raakte gewond in het gezicht door vuurwerk. De openbare omroep maakte zondagavond bekend aangifte te zullen doen.

Ook raakte een wagen van de Brusselse brandweer beschadigd. “Een van onze ambulances is gestenigd nabij de Lemonnierlaan”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “Er is schade aan het koetswerk, de spiegels en de koplampen. Gelukkig is de bemanning ongedeerd en konden ze rekenen op de steun van de politie. We vinden het onbegrijpelijk en kafkaiaans dat de hulpdiensten op de politie moeten rekenen om in alle rust en veilig te werken.” De politie greep daarom in met sproeiwagens en traangas.

Rond 19.00 uur was de rust teruggekeerd in het stadscentrum van Brussel, maar ook in de wijk Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek, het Paviljoenplein in Schaarbeek en het Barraplein in Anderlecht, waar ook ordeverstoringen plaatsvonden, vult de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene aan. “In de betrokken sectoren blijven preventieve patrouilles ter plaatse. Het verkeer op de Zuidlaan en in de Hallepoorttunnel is heropend”, zegt Ilse Van de keere, woordvoerder van de politiezone. “Dankzij de eenheid van commando en de goede samenwerking met de verschillende Brusselse politiezones en de federale politie konden we de sector waar we moesten ingrijpen beperken”, vult de woordvoerder aan.

Rellen in Nederland

De Nederlandse politie heeft zondagavond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ingegrepen nadat een grote groep van ongeveer 500 mensen per stad de straat op was gegaan om de winst van Marokko op België tijdens het WK in Qatar te vieren. In deze drie steden liepen de feestelijkheden uit op onlusten. Er werden brandjes gesticht en er werd vuurwerk afgestoken. De Mobiele Eenheid van de politie moest eraan te pas komen.

In Rotterdam is een onbekend aantal mensen opgepakt, twee agenten raakten in deze stad gewond bij de onlusten. “Eén liep gehoorschade op en de ander kreeg iets tegen zijn hoofd”, aldus een woordvoerder van de politie. In Den Haag hield de politie één persoon aan. In Rotterdam kwamen de mensen samen rond het Kruisplein, daar werd onder meer met vuurwerk en glas naar de politie gegooid. Rond 19.30 uur was het rustiger, aldus de woordvoerder van de politie.

In Den Haag kwamen de mensen bij elkaar rond het Vaillantplein en in Amsterdam bij het Mercatorplein. Daar ging een auto in brand. In Den Haag gooiden supporters met zwaar vuurwerk en trokken ze auto’s van voorbijgangers open, aldus de politie. Volgens een woordvoerder hielpen jongerenwerkers en zogeheten buurtvaders erger te voorkomen. Ook daar was het rond 19.30 uur een stuk rustiger op straat. In Utrecht en Amersfoort werd vooral feest gevierd, aldus een woordvoerder van de politie. In de Utrechtse wijk Lombok was de sfeer feestelijk, er waren slechts her en der wat kleine straatbrandjes. In Amersfoort werd een scooter in brand gestoken en was er vuurwerk.