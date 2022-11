Tite, bondscoach Brazilië: ‘Neymar is zowel pijl als boog’

De Braziliaanse bondscoach is ervan overtuigd dat zijn team nu veel meer offensieve mogelijkheden heeft dan een jaar geleden, toen het de Copa América verloor. Dat vertelt hij in WorldSoccer.

Door Tim Vickery

Op welke manier is de aanloop naar dit WK anders dan de aanloop naar het vorige?

Tite: ‘De vorige WK-cyclus was niet evident (Tite nam het team over tijdens de kwalificatiecampagne voor Rusland 2018, nvdr) omdat het geen afgerond geheel vormde met een begin, een midden en een eind. Ik kon toen niet de ervaring opdoen qua experimenten, vergissingen en variaties die ik nu wel heb. Nu hebben we een volledige campagne afgewerkt.’

En het toernooi zelf? Wat leerde u uit de ervaring in Rusland?

Tite: ‘Van alles, vooral emotionele zaken. We kunnen nu meer gefocust zijn omdat we nu weten wat voor druk erbij komt kijken. En we zagen dat de andere teams niet bang waren voor ons gele shirt – of voor andere evenmin. Ze ziin allemaal ongelooflijk fier dat ze hun land mogen vertegenwoordigen en geven zich daar helemaal voor, ongeacht de tegenstander.’

Sindsdien hebben jullie een Copa América gewonnen, maar er ook een verloren. Is dat een probleem?

Tite: ‘Onze aanvallende opbouw is fel verbeterd sinds de Copa América van vorig jaar. We hebben veel meer offensieve mogelijkheden. We spelen positioneel, maar met de nodige vrijheid.’

In welke mate houdt u rekening met de tegenstander wanneer u het team opstelt?

Tite: ‘Ik hou er niet van mijn team te wijzigen in functie van de tegenstander. Het is beter om je aan je vaste routine te houden die voor automatismen zorgt, zodat je meer open kunt staan voor creativiteit. Het is een process waarbij je creativiteit probeert te brengen in het voorste derde deel van het veld. Natuurlijk heeft elke tegenstander zijn eigenheid en we bereiden onze spelers daarop voor, maar wel binnen ons spelconcept.’

Hoe definieert u dat concept?

Tite: ‘We leunen niet achterover om op de counter te spelen, dat is niet onze stijl. We willen de tegenstander hoog vastzetten, hem verhinderen om uit te voetballen en compact blijven achter de bal. We spelen in een 4-4-2 en daarin zie ik Neymar als een middenvelder, want hij is zowel pijl als boog. Aanvallen doen we in een 2-3-5-formatie of varianten daarop. We bouwen op van achteren uit, met een keeper die goed is met de voeten. De voorbije maanden heeft het team er zich op ingesteld om met twee agressieve, snelle wingers te spelen, waardoor we directer kunnen voetballen, met minder passes, al blijft het concept wel hetzelfde. Ik geloof in verdedigende stabiliteit, creativiteit en goals. We willen ook de bal hebben, in wedstrijden met inzet hadden we zestig procent balbezit en een hoog doelsaldo.’

Welke ingesteldheid neem je mee naar Qatar?

Tite: ‘Ik wil in balans zijn met mezelf. Ik wil niet mijn principes weggooien en te allen prijze winnen. Ik zeg dat niet als een excuus indien we zouden verliezen – ik heb alles al gewonnen in mijn carrière, alleen de wereldbeker ontbreekt nog. We willen dus winnen omdat we de beste zijn, op een faire manier, trots dat we technisch beter zijn, sneller, met meer kwaliteit, meer creativiteit en meer goals. Niet door smerig spel, provocatie van de tegenstander of door kleine voordeeltjes te benutten. Dat is de weg die ik kies.’

