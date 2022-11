Tunesië is ondanks zege tegen Frankrijk uitgeschakeld, Les Bleus zijn groepswinnaar

Frankrijk heeft woensdag tegen Tunesië een 1-0 nederlaag geleden op de derde en laatste speeldag in WK-groep D. Les Bleus, die met een B-team aantraden, zijn wel groepswinnaar. In de achtste finales spelen de Fransen tegen de runner-up van groep C (Polen, Argentinië, Saoedi-Arabië, Mexico). Tunesië is ondanks de overwinning uitgeschakeld.

Wahbi Khazri (58.) lukte het enige doelpunt in het Education City Stadium in Al Rayyan. Bondscoach Didier Deschamps voerde maar liefst negen wijzigingen door in vergelijking met het elftal dat Denemarken met 2-1 versloeg. Zo zaten Kylian Mbappé en Antoine Griezmann op de bank.

Na acht minuten konden de Tunesiërs vieren, Ghandri verlengde een vrije trap in doel. Maar de vreugde was van korte duur, ref Conger keurde het doelpunt af vanwege buitenspel. F

rankrijk, bij nagenoeg elk balcontact uitgejouwd door de talrijke Tunesische fans, zag af. Khazri testte de vuisten van Mandanda met een afstandsschot. In de tweede helft trapte Laidouni onbesuisd over, waarna Khazri de score verdiend opende. De Tunesische aanvoerder ging centraal op wandel en klopte Mandanda met een goed gemikte schuiver.

Met de ingevallen Mbappé en Griezmann tussen de lijnen ging nadien meer dreiging uit van de wereldkampioen. De Tunesische doelman Dahmen hield zijn netten echter schoon, een afgeweken afstandsschot van Kolo Muani zoefde net naast.

Diep in de blessuretijd kopte Talbi de bal in de voeten van Griezmann, die via Abdi raak trof. Maar na raadpleging van de beelden werd de goal alsnog geannuleerd vanwege buitenspel. Na het laatste fluitsignaal hadden de Tunesiërs de kwalificatie niet op zak, want Australië won immers met 1-0 van Denemarken.

In de eindstand van groep D tellen Frankrijk en Australië elk zes punten, maar de Fransen hebben een beter doelsaldo. Daarna volgt Tunesië met vier punten, Denemarken (1) sluit de rij. Australië treft in de achtste finales de winnaar van poule C.