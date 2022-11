Uruguay en Zuid-Korea komen in hun opener niet tot scoren

Uruguay en Zuid-Korea hebben donderdag op de eerste speeldag in groep H op het WK voetbal in Qatar de punten gedeeld. De wedstrijd in het Education Citystadion in Ar Rayyan leverde strijd op, maar geen doelpunten (0-0).

Bij de Zuid-Koreanen raakte Tottenham-aanvaller Son Heung-min, de absolute ster van het team, speelklaar. Son, vorig seizoen samen met Mo Salah topschutter in de Premier League, speelde na een breuk rond zijn linkeroog met een masker. Beide ploegen hielden elkaar de eerste periode in de tang. Oude krijgers Suarez en Godin, die kort voor de rust op de paal kopte, kregen de beste kansen voor Uruguay. Hwang liet aan de overkant na om Zuid-Korea op voorsprong te brengen.

Ook in de tweede helft was er veel strijd zonder groot doelgevaar. Even voorbij het uur greep bondscoach Alonso in en hij haalde Suarez, niet echt tevreden met zijn wissel, naar de kant voor die andere oudgediende Cavani. Die wissel had niet meteen het beoogde effect en doelgevaar bleef schaars. Valverde kreeg in het absolute slot de beste kans voor de Zuid-Amerikanen, maar mikte buitenkant paal onder de kruising. Aan de overzijde schoot Son nog naast. Zo bleef de 0-0 op het bord.

