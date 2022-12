Van de passes van Nederland tot een Portugese veteraan: de 1/8 finales in acht cijfers

Nog acht landen blijven over in Qatar met nog acht wedstrijden te gaan. We overlopen de resterende ploegen in een typerend cijfer.

20

Zoveel passes gingen vooraf aan het doelpunt van Memphis Depay tegen de VS. Een record voor onze noorderburen. Ondanks het feit dat de 1/8 finale tussen beide landen misschien een van de saaiste was van dit WK, leverde het dus ook een prachtige collectieve prestatie op. Met de goal, zijn 43ste voor Oranje, verdrong Depay trouwens Klaas-Jan Huntelaar van de tweede plaats in de all time topschutterslijst van Nederland.

Van Gaal kon ook rekenen op een ontplofte Denzel Dumfries op de rechterflank. De Interspeler werd de eerste Nederlander die een doelpunt en twee assists gaf in een WK-wedstrijd. Meer nog, hij is pas de derde Oranjespeler ooit die betrokken is bij drie of meer doelpunten op een WK. De vorige twee waren geen gewone jongens met Johan Cruijff op het WK van 1974 en Anderlecht-legende Robby Rensenbrink tijdens de editie van 1978. Beide keren bereikten de Nederlanders de finale. Een goed voorteken?

11

Aan zoveel goals zit Harry Kane op een groot toernooi na zijn treffer tegen Senegal. Het was zijn zevende op een WK-eindronde, na zes in 2018, plus vier goals tijdens het laatste EK. Tot die 1/8 finale was hij nochtans een van de weinige sterren in de wereld die zijn rekening nog niet had geopend in Qatar. Wel was Harry Kane al erg efficiënt en nodig voor zijn team met maar liefst drie assists en dat voor een speler die eigenlijk een diepe spits is.

Niet enkel Kane viel op tijdens de wedstrijd tegen de Afrikaanse kampioen. Ook Phil Foden deed dat met twee assists, waaronder één op Kane. Zo werd hij met zijn 22 jaar en 190 dagen de jongste speler sinds Ronaldo op het WK 1998 (tegen Denemarken) die twee beslissende passes wist te geven in een knock-outwedstrijd van een WK. De Braziliaanse ster was toen 21 jaar en 284 dagen oud.

Harry Kane voelt zich in zijn sas in het jonge Engeland. © GETTY

Als de botsing van generaties een van de terugkerende debatten van dit WK is, dan is dit niet het geval voor Engeland. Zo bewees ook het eerste doelpunt tegen Kalidou Koulibaly en co. Jude Bellingham assisteerde Jordan Henderson. Sinds 1980 is het leeftijdsverschil tussen twee Engelse spelers die rechtstreeks betrokken waren bij een WK-doelpunt niet meer zo groot geweest. Henderson (32) is 13 jaar en 12 dagen ouder dan Bellingham (19).

250

Zoveel doelpunten scoorde Kylian Mbappé al in 360 profwedstrijden na zijn twee goals tegen Polen in de 1/8 finales van het WK. Cristiano Ronaldo moest 510 wedstrijden wachten om dat aantal te bereiken. Mbappé brak ook Lionel Messi’s record van 250ste roos na 379 duels. Ronduit indrukwekkend. Bovendien is Mbappé met zijn 23 jaar en 349 dagen is de Franse nummer 10 de jongste speler die vijf doelpunten maakt in de knock-outfase van het WK sinds een zekere Pelé in 1958. De Braziliaanse legende was nog veel jonger, want op zijn identiteitskaart stond toen slechts 17 jaar en 249 dagen oud.

Verder waren er nog opvallende cijfers bij de Fransen. Zo scoorde Olivier Giroud zijn 52e doelpunt voor Les Bleus, waardoor hij nu topschutter aller tijden is van de Fransen. Je hebt ook de 142e cap van Hugo Lloris, die Lilian Thuram evenaarde als de Franse speler met de meeste interlands achter zijn naam. De doelman van Tottenham sluit zich ook aan bij Thierry Henry en Fabien Barthez als de speler die de meeste optredens voor Les Bleus op een WK heeft gemaakt.

Lees ook: De missie van Mbappé: opnieuw wereldkampioen worden om de kritiek te counteren

Kylian Mbappé doet wat geen enkele andere 23-jarige hem al voordeed. © GETTY

67

Zoveel kansen creëerde Lionel Messi al in al zijn WK-optredens opgeteld. Het zal u niet verwonderen maar dat is exact evenveel als Diego Maradona. Meer nog, het duo had ook 103 baltoetsen in de zestienmeter van de tegenstander. Het zijn jammer genoeg statistieken waar Messi na de wedstrijd tegen Nederland wel over zal gaan.

Messi heeft buiten het winnen van het WK echter nog een doel in Qatar. Met 15 WK-goals staat hij er nog eentje achter op de legende van Napoli, al probeerde hij wel al meer dribbels dan zijn grote idool (194 tegen 188).

Verder speelde Messi trouwens ook zijn 1000e wedstrijd in zijn carrière. Hij maakte dan ook van de gelegenheid gebruik om te scoren tegen de Australiërs, zijn 798e goal voor land en club. De Argentijnse aanvoerder heeft ook 338 assists uitgedeeld in zijn carrière. Surrealistische cijfers.

Lionel Messi amuseert zich te pletter bij Argentinië. © GETTY

10

Zoveel goals maakte Richarlison in zijn laatste negen optredens voor Brazilië nadat de Goddelijke Kanaries met gemak voorbij Zuid-Korea waren gegaan. Sinds Tite hem ten koste van Gabriel Jesus en Roberto Firmino in het centrum van de aanval plaatste, heeft hij er enkel plezier aan beleefd. In 41 caps zit hij nu namelijk al aan 20 treffers.

Neymar, terug op het veld na zijn enkelblessure, werd dan weer de derde Goddelijke Kanarie die op drie verschillende WK’s scoorde, toen hij met zijn gebruikelijke kalmte een penalty omzette. Alleen Pelé en Ronaldo deden het hem voor.

Ten slotte is het vermeldenswaard dat Brazilië, door Alisson Becker te vervangen door derde doelman Weverton het eerste land in de geschiedenis van het WK werd dat 26 verschillende spelers heeft gebruikt in hetzelfde toernooi. Het was natuurlijk de eerste keer dat de FIFA zoveel leden in de kern toeliet. Vier jaar geleden konden er in Rusland nog maar 23 spelers op de lijst staan. In de editie van 1994 in de VS was de lijst nog gelimiteerd tot 22.

Tite zorgde er voor dat iedere speler uit zijn kern al op het veld stond tijdens dit WK. © GETTY

3

Zoveel penalty’s redde de Kroatische doelman Dominik Livakovic in de strafschoppenreeks tegen Japan. Daarmee stapte hij in de voetsporen van Danijel Subasic die vier jaar geleden hetzelfde deed in dezelfde fase van het toernooi tegen Denemarken. Verder had je ook nog Ricardo Pereira die met Portugal evenveel Engelse penalty’s stopte in 2006.

Laten we verder ook nog even het licht werpen op een ex-smaakmaker van de Jupiler Pro League. Ivan Perisic schreef zichzelf in het grote Kroatische voetbalboek met zijn tiende goal op een WK of EK voor de vicewereldkampioen van 2018. Geen enkele andere Kroaat deed hem dat al voor.

1

Zoveel Afrikaanse landen mét een Afrikaanse coach bereikten al de kwartfinale van een WK. Die eer gaat niet naar het Kameroen van de Rus Valeri Nepomniatsji in 1990, het Senegal van de Fransman Bruno Metsu in 2002 of het Ghana van de Serviër Milovan Rajevacin 2010. Nee, het is het Marokko van de Marokkaan Walid Regragui die zich na penalty’s tegen Spanje in de Afrikaanse geschiedenis schreef.

De mannen van Luis Enrique waren nooit in staat om een perfect georganiseerd, compact blok en zeer sterk in de aanval te bewegen. Dat alles ondanks het feit dat zij 710 passes meer afwerkten dan hun tegenstanders, maar slechts één schot op doel meer. Een deel van de eer gaat zeker naar Regragui, die pas drie maanden geleden werd aangesteld om Vahid Halilhodzdic te vervangen, die op gespannen voet stond met zijn spelers en de bond.

De 47-jarige trainer werd in 2020 kampioen van Qatar met Al-Duhail en een zekere Edmilson Junior. Voordat hij de teugels van de Atlas Leeuwen overnam, had de coach ook de Afrikaanse Champions League en de nationale titel gewonnen met Wydad Casablanca.

Walid Regragui is de gevierde man bij Marokko. © GETTY

39

Met zoveel jaar en 283 dagen op de teller werd Pepe tegen Zwitserland de oudste speler die scoorde in de knock-outfase van een WK na de 2-0. Roger Milla was eerder de recordhouder, hoewel hij met 42 jaar en 31 dagen nog steeds de oudste speler is die in de finale heeft gescoord. Hij was ‘slechts’ 38 jaar en 34 dagen oud toen hij twee keer scoorde in de 1/8 finales tegen Colombia.

Het was ook de wedstrijd, of net niet, van Cristiano Ronaldo die op de bank moest beginnen. Fernando Santos’ beslissing om Ronaldo’s reeks van 31 opeenvolgende starts te beëindigen in zo’n confrontatie kwam als een verrassing voor buitenlandse media en waarnemers, maar niet voor die in Portugal.

Zijn vervanger Gonçalo Ramos, die in de eerste drie wedstrijden slechts 10 minuten had gespeeld, toonde zich echter meteen. De door Benfica opgeleide spits scoorde maar liefst een hattrick, de eerste van het toernooi, in slechts 67 minuten. Zo heeft Ramos ook na 84 speelminuten het doelpuntenaantal van Messi, Cody Gakpo, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Giroud, Richarlison, Alvaro Morata en Enner Valencia geëvenaard op dit WK. Hij is ook de eerste speler die een hattrick scoort in zijn eerste wedstrijd als WK-starter sinds Miroslav Klose voor Duitsland in 2002.