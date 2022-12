Van een erg select clubje tot de voetsporen van Pelé: de WK-finale in 10 cijfers

Lionel Messi of Kylian Mbappé: wie gaat zondagavond met de felbegeerde wereldbeker naar huis? Een voorbeschouwing op de finale in 10 cijfers.

36,8

Zoveel centimeters hoog is de beker waar zondag om gestreden wordt tussen Argentinië en Frankrijk. De trofee is van 18 karaat massief goud, weegt ongeveer 6 kilogram en is van Italiaanse makelij. Het is trouwens nog niet zo erg lang dat de winnaar deze gouden bekroning krijgt. Pas vanaf 1974 is de trofee in gebruik. Daarom staan er ook maar 12 winnaars op het voetstukje en geen 21, aangezien het pas begon te tellen vanaf de editie in West-Duitsland.

Vroeger was het ook de gewoonte dat de winnaar de originele beker mee naar huis mocht nemen en daar tot de volgende Wereldbeker mocht laten zien in het eigen bondsgebouw, maar dat is sinds 2006 veranderd. Nu krijgt het team het origineel enkel in handen bij de ceremonie na de wedstrijd en mag een kopie mee naar eigen land.

5

Zoveel miljard mensen in totaal zullen na zondag het WK hebben bekeken. Dat is een absoluut record, nog nooit was er zoveel interesse wereldwijd in het grootste voetbaltoernooi. Ter vergelijking: in 2018 in Rusland bleef de teller steken op 3,57 miljard kijkers. Er wordt verwacht dat de finale op zondag het meest bekeken sportevent ooit zal worden op 450 tv-zenders over de hele wereld. En dat allemaal door de droomfinale tussen Kylian Mbappé en Lionel Messi, twee van de grootste sterren in het mondiale voetbal.

26

Zoveel WK-wedstrijden zal Lionel Messi zondag gespeeld hebben, behoudens wat ongeluk of een blessure, na de finale. Daarmee zal hij de absolute recordhouder worden. Tot voor kort was het record in handen van de Duitser Lothar Matthäus die 25 keer in actie kwam op het wereldtoneel en met West-Duitsland in 1990 het toernooi ook een keer won.

Messi kan in zijn 26ste WK-match zijn eerste wereldtitel pakken. © Getty

11

Zoveel keer scoorde Messi in die 25 wedstrijden. Het record afpakken van Miroslav Klose zal er niet meer inzitten voor de 35-jarige Argentijn die al bekendmaakte dat het zondag zijn laatste WK-wedstrijd wordt. De Duitse goalgetter kwam in 24 wedstrijden trouwens aan 16 treffers. Het is een aantal dat Mbappé op termijn wel zou kunnen overtreffen. De Fransman zit nu al aan 9 goals in 13 wedstrijden, want het is nog maar zijn tweede wereldbeker. Messi zit aan zijn vijfde.

2

Voor de zoveelste keer op rij kan Frankrijk, onder leiding van een ongenaakbare Mbappé, zondag wereldkampioen worden. Een ongelooflijke prestatie zou het zijn, maar geen unieke. Het Brazilië van Pelé deed het de Fransen al eens voor in 1962, toen het de titel van 1958 verlengde.

36

Zo lang geleden is het al dat Argentinië voor het laatst de wereldbeker won. Toen, in 1986, met een legendarische Diego Maradona die Lionel Messi voor eeuwig in zijn schaduw leek te zetten. De Vlo is zondag dan ook uit op die magische avond die hem voor eens en altijd de grootste aller tijden zal maken. Maar heeft hij die wereldtitel nog wel nodig?

Diego Maradona met de wereldbeker in 1986. © GETTY

2

Zoveel Argentijnen zijn er nog over van de vorige finale die het speelde in 2014, toen in verlengingen verloren van Duitsland. Lionel Messi en Nicolas Otamendi zullen zondag wraak willen nemen voor die zure nederlaag acht jaar geleden. Bij de Franse ploeg stonden er in de halve finale tegen Marokko nog vijf spelers in de basis die in 2018 wereldkampioen werden: Hugo Lloris, Raphael Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Olivier Giroud.

21

Zoveel wissels voerde Didier Deschamps door in de zes wedstrijden op dit WK, dat is een gemiddelde van iets meer dan drie per wedstrijd. Nochtans teisterde een blessuregolf de Franse ploeg de laatste weken en maanden. Het bleek niet genoeg om de bondscoach te sleutelen aan zijn team. Argentinië wisselde daarentegen al 30 keer. Van het team dat aan dit WK begon, bleven er nog 9 over bij Frankrijk. Van de Argentijnen bleven er nog zeven over.

4

Zoveel tegengoals slikten de Fransen al op dit WK. Dat is heel erg weinig. Argentinië doet maar nipt slechter met 5 stuks. De beste verdediging zal het zondag dus halen. Opvallend is wel dat Argentinië minder schoten op doel te verwerken kreeg dan de Fransen (33 tegen 57). Hugo Lloris toont op zijn 35ste dat hij nog steeds een van de beste doelmannen ter wereld is.

Hugo Lloris maakte van de Franse goal een oninneembare vesting.

8

Zoveel landen wonnen het WK in de voorgaande 21 edities. Brazilië won vijf keer, Duitsland en Italië zitten elk aan vier, Argentinië en Frankrijk gaan voor hun derde titel terwijl Uruguay blijft teren op zijn twee wereldtitels in 1930 en 1950 en Engeland en Spanje tellen één gewonnen Wereldbeker. De wereldtitel lijkt daarbij enkel weggelegd voor een select club, want met uitzondering van Uruguay zitten er geen verrassende namen tussen die winnaars.