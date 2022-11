Van geslagen Argentijnen tot een pijnlijke Poolse reeks: speeldag 1 van het WK in cijfers

Met stuntzeges van Saudi-Arabië en Japan, indrukwekkende prestaties van Spanje, Engeland en Brazilië en een gastland dat zich belachelijk maakte, stond de eerste speeldag van dit WK vol van de verhalen. Een overzicht in enkele statistieken.

36

Zoveel wedstrijden op rij was Argentinië ongeslagen tot Saudi-Arabië het vertrouwen van Lionel Messi en co een eerste serieuze deuk gaf op dit WK. Ze stonden namelijk op het punt het record van de Italianen van 37 ongeslagen wedstrijden van vorig jaar te evenaren. Het was ook de eerste WK-nederlaag voor Argentinië sinds de allereerste editie in 1930 nadat het op voorsprong stond bij de rust. Uruguay stond toen met een doelpunt achter na de eerste 45 minuten (2-1), maar draaide de zaken in de tweede helft om en won met 2-4.

145

Zoveel minuten extra tijd kregen we al in totaal in de eerste 16 wedstrijden van dit WK, ofwel een gemiddelde van 9 minuten per match. Ter vergelijking: in 2018 bedroeg dat nog 6’30” per partij. De duur van de wedstrijden is dus met bijna 30% toegenomen.

En met meer tijd komen ook meer doelpunten in het slot en werden er op deze Wereldbeker al wat records gebroken. Iran kreeg een penalty in de blessuretijd in de wedstrijd tegen Engeland. Tegen de tijd dat de VAR de situatie gecontroleerd had en de scheidsrechter zijn definitieve beslissing had genomen, waren we alweer 102 minuten en 30 seconden ver toen Mehdi Taremi zijn tweede van de avond voorbij Jordan Pickford legde.

Later op de dag verdubbelde Davy Klaassen de voorsprong tegen Senegal in de 98ste minuut. Het was het op één na laatste doelpunt in de geschiedenis van het WK. En misschien niet de laatste.

© GETTY

51

Zoveel interlanddoelpunten telt Olivier Giroud na zijn dubbele treffer tegen Australië op de openingsspeeldag tegen Australië. Daarmee staat de spits van AC Milan en de back-up van Karim Benzema op gelijke hoogte met Thierry Henry, de topschutter aller tijden van Les Bleus. Een mooie revanche voor de man vier jaar geleden in Rusland geen enkele keer wist te scoren voor de latere wereldkampioen.

Een andere man die zich liet opmerken, was Adrien Rabiot. Hij werd de eerste Franse speler die een goal en assist afleverde bij zijn WK-debuut sinds Christophe Dugarry tegen Zuid-Afrika op 12 juni 1998.

537

Onder Luis Enrique staat het passenspel centraal in het voetbalproject van Spanje. Dat werd nogmaals geïllustreerd tijdens de demonstratie tegen Costa Rica, waar La Roja in de eerste helft 537 passes verzamelde. Een nieuw record dat werd afgepakt van Duitsland, dat een paar uur eerder tegen de Japanners 422 had gehaald.

Voor de aftrap van het toernooi was Spanje sinds 2018 recordhouder van het aantal passes in de eerste helft van een WK. Tegen Rusland in de 1/8e finale had de wereldkampioen van 2010 395 passes voltooid. Zowel in dat geval als woensdag bij de Duitsers was de overwinning niet het einde van dit overwicht in controle. Het was bijna een kleine prestatie voor Spanje om balbezit te hebben en de Ticos te verslaan.

Vermeldenswaard is dat vier spelers, waaronder Aymeric Laporte, elk meer passes gaven dan het hele Costa Ricaanse team samen.

© GETTY

3

Robert Lewandowski moet nog scoren op het WK. Het is een onwaarschijnlijke statistiek gezien het CV van de Poolse spits. Maar zijn eerste treffer op een Werelbeker werd hem onthouden door Guillermo Ochoa, die zijn penalty redde.

De spits van Barcelona schreef geschiedenis voor zijn land op een minder aantrekkelijke manier, want Polen werd de eerste ploeg die drie opeenvolgende strafschoppen miste op het WK in de reguliere tijd. Vóór Lewandowski hadden ook Kazimierz Deyna (in 1978) en Maciej Zurawski (in 2002) gemist. Een slechte traditie.

4

Denemarken-Tunesië, Mexico-Polen, Marokko-Kroatië en Uruguay-Zuid-Korea: vier wedstrijden waarin er niet werd gescoord. Dat is nu al een record in de geschiedenis van het WK, en zelfs meer dan in de 115 wedstrijden van het WK 2018 en het EK 2021 samen.

In totaal hebben 14 landen het net nog niet gevonden in dit toernooi. Frankrijk, Engeland, Spanje en Brazilië hebben samen 19 doelpunten gemaakt, slechts twee minder dan alle andere landen samen. En dat terwijl de VAR nog nooit zo veel is gebruikt en er nog nooit meer extra tijd is gegeven.