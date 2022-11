Van het duurste en kleinste WK ooit tot de Zuid-Amerikaanse droogte: het WK in 22 opvallende cijfers

Het is bijna zover: het WK in Qatar staat voor de deur. Een atypisch WK, met een atypische organisator. Dat zorgt voor heel wat verhalen en statistieken. Wij stomen u klaar met een reeks van 22 cijfers.

192

Zoveel miljard dollar zou het WK gekost hebben. Een hallucinant bedrag. Dat komt voor een groot deel door de bouw van maar liefst zeven volledig nieuwe (met bloed bekladde) voetbaltempels en de aanleg van nieuwe wegen en hotels. Het is het vijftienvoudige van wat de WK’s in Brazilië (11 miljard) en Rusland (13,5 miljard) hebben gekost en zelfs 54 keer zoveel als dat van Zuid-Afrika in 2010 (3,5 miljard).

8

Het aantal stadions voor de Wereldbeker in Qatar. Dat is het laagste aantal sinds het WK in Argentinië in 1978. Toen werd het WK gespeeld in zes stadions, al werd het toernooi toen ook gespeeld met ‘slechts’ 16 landen. De Wereldbeker in Zuid-Korea en Japan in 2002 kende de meeste voetbaltempels, 20 om precies te zijn.

46

De langste afstand in kilometers tussen twee WK-stadions in Qatar, namelijk tussen het Al Baytstadion in Al Khawr en het Al Janoubstadion in Al Wakrah. Zeven van de acht voetbaltempels liggen trouwens in of net rond de hoofdstad Doha. Ter vergelijking: in Rusland was de verste afstand nog 2488 km, in Brazilië 3212. Het WK in de VS in 1994 spant de kroon met maar liefst 4324 km afstand tussen Stanford en Foxborough.

28

Zoveel graden kan het ’s avonds worden in Qatar. Overdag zal het kwik nog boven de 30 graden gaan, maar het is allesbehalve de enorme hitte tijdens de zomer, wanneer de temperaturen kunnen oplopen tot boven de 45 graden. Toch hebben de Qatari alles ingezet op het controleren van de temperatuur. Zo werd in ieder stadion een airco geïnstalleerd die lucht van zo’n 18 graden in de warmte blaast. En dat dat wel erg koud is, tonen de warme jassen van de security aan de rand van het veld aan. Ook de Sporzacommentatoren werd al aangeraden om toch enkele dikke truien mee te nemen, zo viel te horen in hun WK-podcast. Absurd.

Een heel aircosysteem blaast continu koude lucht van zo’n 18 graden in de stadions. © GETTY

11.571

Zoveel vierkante kilometer groot is Qatar. Daarmee is het het kleinste gastland ooit van een WK voetbal. Qatar is bijvoorbeeld niet groter dan New York. En ook qua inwoners was er nooit een organiserend land kleiner. Met zijn 2,8 miljoen inwoners doet het net minder goed dan Uruguay (3,5 miljoen) dat het WK mocht ontvangen in 1930.

80

Zoveel landen hebben, met het debuut van Qatar dit jaar meegerekend, al deelgenomen aan het WK voetbal. Brazilië was er iedere keer bij, Mexico deed het al vaakst mee zonder ooit een WK te winnen (16 keer) en Duitsland speelde de meeste WK-wedstrijden (106), de meeste finales (8) en scoorde het vaakst (224). Nieuw-Zeeland is dan weer, vreemd genoeg, het enige land dat nog nooit verloor in de competitie. In 2010, de enige deelname ooit van de Kiwi’s, eindigden ze met drie gelijke spelen.

6

Zoveel keer won het gastland het WK voetbal van de in totaal 22 edities. Uruguay deed dat in 1930, gevolgd door Italië in 1934, Engeland in 1966, West-Duitsland in 1974, Argentinië in 1978 en tot slot Frankrijk in 1998. Sindsdien is het wachten totdat er nog eens een organiserend land het WK kan winnen, al lijkt Qatar zich dit jaar niet meteen bij dat clubje te scharen.

4.70

De notering van Brazilië, volgens de bookmakers dé topfavoriet voor een zesde wereldtitel in zijn geschiedenis. Achter de Goddelijke Kanaries van Tite vinden we Argentinië (6.25) en Frankrijk (8.50) terug. De Rode Duivels staan bij de ‘kenners’ op plaats 9 met een notering van 20.0.

Kan Neymar Brazilië naar een zesde wereldtitel leiden? © GETTY

20

Zoveel jaar geleden won Brazilië als laatste Zuid-Amerikaanse land het WK in Zuid-Korea en Japan. Dat is de langste periode zonder wereldtitel voor het continent ooit. Het gebeurde eerder al tussen 1930 en 1950 (beide keren Uruguay) en tussen 1950 en 1970 (toen Brazilië). Als topfavoriet Brazilië, outsider Argentinië of een ander Zuid-Amerikaans land er ook in Qatar niet in slaagt zich te kronen tot wereldkampioen, dan wordt dat een recorddroogte voor Zuid-Amerika.

40

Zoveel lentes telt Alfredo Talavera, reservedoelman bij Mexico. Daarmee is hij de oudste speler op dit toernooi. De ervaring zit trouwens voornamelijk onder de lat op dit WK, want maar liefst vijf van de tien nestors van dit WK zijn doelmannen. Als hij in actie komt voor Mexico, kan hij de achtste veertigjarige op een WK worden.

De jongste speler is dan weer Youssoufa Moukoko van Duitsland. De jonge aanvaller van Dortmund wordt 18 op de dag dat de Wereldbeker op gang getrapt wordt. Hij is een van de zes achttienjarigen in Qatar.

25

Als we naar alle kernen kijken, is de jongste ploeg die van de Verenigde Staten. Met grote talenten als Yunus Musah (19), Brendan Aaronson (21) en Giovanni Reyna (21) komt de selectie van de USMNT uit op een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. Verdediger Tim Ream (35) is de ouderdomsdeken van de ploeg.

26

Het aantal spelers dat zonder cap naar het WK in Qatar trekt. Onder hen geen Belgen, wel heel wat mogelijke debutanten bij Nederland, Portugal en Ghana (elk 3 spelers). Opvallend: in groep A telt iedere selectie zo’n ‘interlandloze’ speler, in groep B zit er geen enkele.

5

Voor hun zoveelste WK staan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en de Mexicanen Andrés Guardado en Guilhermo Ochoa (ex-Standard) in Qatar. Zij gaan voor een eerste wereldtitel bij hun laatste kunstje op het allergrootste podium. Een record dat het viertal zal delen met Gianluigi Buffon, Lothar Mathäus en nog twee Mexicanen met Antonio Carbajal en Rafael Márquez.

Het record bij de Rode Duivels: vier opeenvolgende WK’s voor Enzo Scifo, Franky Van der Elst en Marc Wilmots, al kwam die laatste maar in drie van de vier aan spelen toe. Op zijn eerste WK in 1990 moest de ex-bondscoach van de Rode Duivels alle wedstrijden vanop de bank bekijken.

117

Zoveel interlandgoals maakte Cristiano Ronaldo in zijn carrière bij Portugal. Dat zijn meer goals dan het totaal aantal van 15 WK-deelnemers: Australië (74), Ecuador (74), Kameroen (83), Ghana (64), Japan (86), Zuid-Korea (112), Marokko (73), Nederland (105), Saudi-Arabië (64), Senegal (29), Servië (112), Spanje (80), Tunesië (103), de VS (82) en Wales (91).

Wat kan Ronaldo nog brengen op dit WK? © GETTY

16

Zoveel spelers vaardigen Bayern München, Manchester City en FC Barcelona af voor het WK. Daarmee zijn die drie ploegen de hofleveranciers van het toernooi. Daarachter volgt opvallend genoeg het Qatarese Al Sadd, dat 15 van de 26 spelers in de selectie van het gastland afvaardigt.

24

Het aantal WK-gangers uit Belgische competities. Dat zijn er zeven meer dan in 2018 en het dubbele van het legioen dat in 2014 naar Brazilië trok. Die 24 namen zijn verdeeld over 11 nationale ploegen. Enkel de Premier League (163 spelers), La Liga (86), de Bundesliga (81), de Serie A (70) en de Ligue 1 (58) vaardigen meer spelers uit. Andere topcompetities als Nederland en Portugal (elk 19 vertegenwoordigers) doen het dan weer minder goed. Meer nog: de Pro League berekende dat meer dan 10% van de spelers op het WK een verleden in een van de Belgische competities heeft. 88 van de 832 spelers, om precies te zijn.

26

Zoveel jaar en 117 dagen is de gemiddelde leeftijd van die 24 WK-spelers uit België. Dat is het laagste gemiddelde van alle competities op deze Wereldbeker. De Franse (26 jaar en 142 dagen) en Duitse spelers (26 jaar en 159 dagen) maken het podium compleet.

Bilal El Khannouss, de jonge parel van KRC Genk en nu ook Marokko, is met zijn 18 jaar en 194 de jongste van de Belgische afgevaardigden. Slechts vier spelers zijn nog jonger dan het ex-jeugdproduct van Anderlecht op het WK.

Bilal El Khannouss is de jongste gezant van de JPL in Qatar. © Belga Image

26

Het aantal spelers uit de eigen competitie bij Saudi-Arabië en Qatar, oftewel de volledige selectie. Beide landen uit het Midden-Oosten zijn de enige waarbij iedere speler in de binnenlandse competitie speelt. Ter vergelijking: bij België spelen slechts vijf voetballers in de Jupiler Pro League. Het tegenovergestelde is Senegal, waar elke speler in het buitenland zijn boterham verdient.

10

Zoveel spelers blijven over in de Franse selectie van de groep die in 2018 de wereldtitel naar onze zuiderburen bracht. Het gaat om Alphonse Aréola, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Kylian Mbappé, Benjamin Pavard en Raphaël Varane. Ter vergelijking: van de Belgische selectie in Rusland blijven er in de huidige nog 16 over.

3

Het aantal uren dat een Rode Duivel in de auto zal zitten wanneer hij een persconferentie moet doen daags voor de wedstrijd. De uitvalsbasis van de Belgische nationale ploeg ligt namelijk op anderhalf uur rijden van de plek waar de pers steeds samenkomt. De kans is dus groot dat we dan geen basisspeler hoeven te verwachten.

20.000

Zoveel camera’s zouden er opgehangen zijn voor het WK voetbal in Qatar. Zo wil de overheid onder andere supportersgeweld tegengaan. Het zal een cruciaal hulpmiddel zijn voor de beperkte politie-eenheden die het land ter beschikking heeft.

Alles wordt nauwlettend in het oog gehouden in Qatar. © GETTY

Alles wordt bestuurd vanuit een centrale controlekamer met één security-apparaat, Aspire. Honderden schermen van computers en televisies komen samen in die ene ruimte. De mannen in karakteristieke zwarte pakken die zich in de controlekamer bevinden, hebben de mogelijkheid om poorten te sluiten en te openen, alarmen te laten afgaan en stadions te evacueren. Maar ook simpele dingen, zoals problemen met de airconditioning of lange wachtrijen aan de bars, kunnen bijgestuurd worden vanuit het centrum.

3

Zoveel vrouwelijke scheidsrechters en evenveel assistenten zullen aanwezig zijn in Qatar. Het is de eerste keer dat een vrouw op een WK voetbal voor mannen een wedstrijd zal mogen fluiten. Het gaat om de Franse Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga van Rwanda en de Japanse Yoshimi Yamashita.

