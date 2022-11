Virgil van Dijk: ‘De sfeer bij Oranje is geweldig. En dat is niet vanzelfsprekend’

In een gesprek met Voetbal International beweert aanvoerder Virgil van Dijk dat Nederland als team heel goed aan elkaar hangt. ‘En om succes te boeken móét dat ook.’

Door Simon Zwartkruis

Tien jaar geleden werden rapporten vol geschreven over de weinige topverdedigers die Nederland voortbracht. In die tijd zei jij als speler van Jong Oranje in VI: ‘Als deze generatie ook maar gedeeltelijk weet te slagen, dan heeft Nederland in de toekomst echt geen defensieve problemen meer.’

Virgil van Dijk: ‘Heb ik dat echt gezegd? Ha, dat heb ik aardig gezien dan. We zitten niet verkeerd in onze verdedigers, om het zo maar even te zeggen. Iedereen speelt op het allerhoogste niveau en de concurrentie bij Oranje is groot.’

‘En het mooiste is: de manier waarop topspelers die buiten de basisploeg vallen, daarmee omgaan. Dit is echt een geweldige groep. Iedereen is betrokken, iedereen voelt zich deel van deze groep. We beleven blijdschap met de hele selectie en we delen teleurstellingen met zijn allen. Het besef dat we elkaar allemaal nodig hebben zit heel diep in deze groep. Dat is heel belangrijk in een teamproces. Het is de basis voor succes.’

Is het des te belangrijker als je op een WK moet gaan opboksen tegen landen die meer individuele kwaliteiten in hun selecties hebben?

Van Dijk: ‘Absoluut. De bondscoach heeft dat ook regelmatig aangegeven. Kijk, ook wij hebben spelers van topkwaliteit die het verschil kunnen maken. Maar niet in de aantallen zoals die bij landen als Frankrijk en Brazilië en Argentinië rondlopen. Wij móéten het beste team zijn om succes te kunnen boeken. Ook op een WK is voetbal elf-tegen-elf en we zullen het met Oranje sámen moeten doen. In de voorgaande periode hebben we op dat vlak een goede fundering gebouwd.’

In hoeverre is dat de verdienste van deze lichting internationals en in hoeverre van de bondscoaches die met jullie werken?

Van Dijk: ‘Het is een wisselwerking. Koeman heeft iets in gang gezet bij Oranje en Van Gaal is op zijn eigen manier ook veel met het teamproces bezig. Hun overeenkomst is dat ze allebei heel direct zijn in hun aanpak en in hun manier van communiceren. Bij deze groep werkt het goed als een bondscoach heel direct en duidelijk is. Iedereen heeft zijn rol en moet zijn bijdrage leveren. Over de periode die eraan voorafging kan ik niet oordelen, maar in mijn optiek is dit begonnen onder Koeman. Toen ontstond een spelersgroep met sterke onderlinge banden en een collectief gevoel van verantwoordelijkheid.’

‘In de loop der jaren is dat gevoel steeds sterker geworden. Dat merkt de huidige bondscoach natuurlijk ook. Ik weet dat het vaak wordt benoemd door hem en door internationals. Maar het is gewoon écht zo. Als je zou kunnen zien en proeven hoe de onderlinge sfeer is in trainingskampen, dan zou je meteen begrijpen wat we bedoelen. We zijn maar een paar keer per jaar tien of twaalf dagen samen en iedereen geniet daarvan. Als je je elke keer met dat gevoel kan melden, dan zegt dat heel veel. Volgens mij is een dergelijke sfeer niet vanzelfsprekend.’