De halve finale tussen Marokko en Frankrijk zal langs beide kanten bijzonder zijn, al hebben de Marokkanen wel meer met Frankrijk dan andersom. Een overzicht.

Een plek in de finale, dat staat woensdagavond op het spel in de halve finale tussen Marokko en Frankrijk. De Leeuwen van de Atlas schreven al geschiedenis door zich als eerste Afrikaanse land voor de halve finale van een WK te plaatsen, terwijl Frankrijk zichzelf wil opvolgen als wereldkampioen. Dat zou de eerste keer zijn sinds 1962 toen het Brazilië van Pelé tweemaal op rij de wereldtitel pakte.

Alleszins, het duel van woensdag zal er eentje op het scherpst van de snee worden met twee teams die meer linken met elkaar hebben dan je zou denken. Vriendschap, wraak, een koloniale geschiedenis en relletjes, het zijn de verschillende verhalen die Frankrijk en Marokko met elkaar verbinden.

Bromance

Twee spelers die voor het toernooi droomden van deze halve finale zijn Achraf Hakimi en Kylian Mbappé. Ze kennen elkaar nog maar sinds juli 2021, toen Hakimi Inter verliet voor PSG, maar zijn sindsdien onafscheidelijk bij de Parijse club. ‘ACHRAF HAKIMI. BEST RB IN THE WORLD’, tweette Kylian Mbappé in januari bijvoorbeeld nog over zijn beste vriend. Volgens Hakimi delen ze dezelfde smaak voor muziek en videospelletjes en is het Mbappé die hem Frans leert spreken bij PSG.

Ze vieren hun doelpunten altijd samen met een of andere nieuwe handshake en gaan ook met zijn tweeën op vakantie. Dat zorgde trouwens vorig jaar nog voor een relletje op sociale media toen ze Madrid gingen bezoeken. Hakimi groeide op bij Real en kent de plek dus goed, maar de media zagen er een teken in dat Mbappé op weg was naar de Koninklijke.

Dat ze zo goed bevriend zijn, werd ook al duidelijk in Qatar zelf. Mbappé ging bijvoorbeeld tijdens de eerste week van het WK op bezoek in het hotel van de Marokkaanse ploeg en deelde een foto van Hakimi met zijn moeder die de Marokkaanse kwalificatie voor de halve finales met elkaar vierden op zijn Instagram.

Woensdagavond komen de twee vrienden elkaar rechtstreeks tegen op het veld, wanneer Hakimi op rechts de rushes van Mbappé moet blokkeren. Wees maar zeker dat ze zich niet zullen inhouden.

Franse roots

Voor anderen binnen de Marokkaanse ploeg zal de clash er ook eentje worden met het land waar ze wonen of opgroeiden. Denk maar aan bondscoach Walid Regragui die geboren is in de regio rond Parijs en bijna zijn hele spelerscarrière doorbracht in Frankrijk. Hij speelde echter nooit voor Les Bleus, maar koos voor de Marokkaanse ploeg waar hij uitkwam op 44 interlands.

Bovendien heeft hij ook een band met Olivier Giroud. Zo doken er de laatste dagen beelden van hen op van op het trainingsveld van Grenoble waar de carrière van Regragui eindigde en die van Giroud begon. Uiteindelijk deelden ze maar twee maanden dezelfde club en stonden ze slechts 45 minuten samen op het veld.

Ook onder de spelers zijn er heel wat die bijna hun hele leven hebben doorgebracht in Frankrijk. Kapitein Romain Saïss werd bijvoorbeeld geboren in de Auvergnestreek en lanceerde zijn carrière bij Angers vooraleer hij naar Wolverhampton ging en nu Besiktas. En dan heb je ook nog Sofiane Boufal die opgroeide in Parijs en nu voor Angers uitkomt. Ook van hem dook er een filmpje op van tijdens een persmoment op de Afrika Cup eerder dit jaar. De journalist stelde hem een vraag in het Arabisch, maar Boufal vroeg hem al lachend om die in het Frans te stellen omdat hij het Arabisch niet rijk is.

Lees ook: WK voetbal: meer Europese dan Marokkaanse Marokkanen in hun nationale team

Gedeelde geschiedenis

Dat zoveel Marokkanen een link hebben met Frankrijk is niet zo verwonderlijk. Het Noord-Afrikaanse land was namelijk een protectoraat, de facto een kolonie, van Frankrijk tussen 1912 en 1956. Veel Fransen trokken naar Casablanca en de andere grote steden terwijl Marokkanen de omgekeerde beweging maakten.

Na de onafhankelijkheid had je nog een twee migratiegolf toen Marokkaanse werkkrachten werden ingezet in de Franse industrie. Vergelijk het een beetje met de Marokkanen die naar België werden gehaald om daar in de steenkoolmijnen te gaan werken.

Daardoor heb je nu in Frankrijk een erg grote Marokkaanse gemeenschap en die vierde de zeges van hun ploeg met de nodige toeters en bellen. Maar ook bij onze zuiderburen ontaardde het feest soms in relletjes. Daarom wordt alles in Parijs momenteel al in gereedheid gebracht om de feestvierders ook woensdagavond onder controle te houden. Misschien helpt de trip van Emmanuel Macron naar Qatar om er de halve finale bij te wonen wel om de banden tussen beide landen sterker te maken.

Marokko complete underdog

Tot slot speelden beide landen ook al enkele keren tegen elkaar. Al was dat nooit echt spannend. Na enkele onofficiële vriendschappelijk wedstrijden kwamen ze elkaar een eerste keer tegen in 1988. Die partij eindigde op een 1-2-zege voor de Fransen. Van de vier confrontaties die nog volgden, verloren de Fransen er geen enkele. De laatste keer dat ze tegenover elkaar stonden was in 2007, toen de Marokkaanse fans de Fransen uitjouwden tijdens het volkslied. Een 2-2-gelijkspel was toen het verdict. Daar zullen de Marokkanen woensdag erg blij mee zijn na 120 minuten en dan kan alles gebeuren in de penaltyreeks.