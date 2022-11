Waarom krijgen we zoveel extra tijd op dit WK?

De matchen in Qatar lijken wel eindeloos te zijn door de vele minuten die steeds worden bijgerekend. Wat is er aan de hand?

U zal het al wel gemerkt hebben tijdens de eerste twee dagen van het WK: de wedstrijden duren veel langer dan de gebruikelijke 90 of uitzonderlijk eens 95 minuten. Maar liefst 75 (!) minuten werden er in totaal al bij de eerste vijf wedstrijden toegevoegd. Dat is bijna een volledige wedstrijd erbij geteld. En dan hebben we het enkel over de officiële extra tijd en niet de minuten die daar nog eens werden bijgeteld.

Het begon allemaal bij Qatar-Ecuador met tien minuten extra tijd, vervolgens Engeland-Iran met maar liefst 27 minuten, bij Nederland-Senegal kwamen er 12 bij, Wales-VS werd nog met 13 minuten verlengd en Argentinië en Saudi-Arabië mochten nog 13 minuten langer genieten van de Qatarese zon.

Niets nieuws

Hoe zijn we zover gekomen? Daarvoor moeten we kijken naar de Wereldbond FIFA en dan met name scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina. De Italiaanse ex-topref voorspelde al voor het begin van het WK dat de wedstrijden in Qatar veel langer zouden gaan duren. Hij wil namelijk een einde maken aan het vele tijdrekken in het voetbal en wil vooral het aantal gespeelde minuten verhogen.

Om meer echt voetbal te zien, zal de voetballiefhebber er ook bij moeten nemen dat een match (veel) langer zal duren. ‘Een match met bijvoorbeeld drie doelpunten zal al langer duren’, zo vertelde Collina in een interview. ‘Door de vieringen verlies je al snel 5 tot 6 minuten, pak anderhalve minuut per goal. Het is dan aan de vierde ref om die tijd bij te houden en aan te geven bij de scheidsrechter.’

Reken daarbij ook wissels, VAR-momenten, blessurebehandelingen, penalty’s en kaarten en je bent al snel aan heel wat extra tijd bij iedere wedstrijd.

‘Het is ook allemaal niet nieuw’, vertelt Collina nog. ‘Op het WK in Rusland werd het voor de vierde ref ook al normaal om een bordje met meer dan vijf minuten extra tijd omhoog te houden.’

Meer dan tien minuten extra tijd? Het kan op dit WK. © GETTY

Goeie richting?

Met dit alles wil de FIFA het voetbal klaarmaken voor de toekomst. Wat al een tijdje rondgaat in het hoofdkantoor in het Zwitserse Zürich is dat jongeren de wedstrijden te lang vinden. In een wereld waarin alles sneller en flitsender moet zijn, wil de FIFA, en met name Arsène Wenger, werken met wedstrijden van 60 minuten en effectieve speeltijd. Daarbij wordt de tijd dan echt stopgezet bij ieder stil moment en willen ze ook experimenteren met intrappen in plaats van inworpen. Die zouden namelijk een enorm veel tijd in beslag nemen.

Allemaal een nobel doel, maar door wedstrijden ellenlang te rekken, is het maar te betwijfelen of je veel jongeren naar het voetbal gaat trekken op dit WK.