Wat liep er mis bij Spanje? ‘Hét grote probleem: geen plan-b’

Marokko zorgde voor de enige echte verrassing van de 1/8 finales door Spanje na penalty’s naar huis te sturen. Wat liep er mis en hoe moet het verder met de wereldkampioen van 2010? Michael Van Vaerenbergh, La Liga-kenner bij Eleven, overschouwt de crisis bij La Roja.

Een van de topfavorieten ligt uit het toernooi. Spanje likt zijn wonden na een lastige wedstrijd maar vooral dramatisch genomen penalty’s tegen Marokko. Geen enkele van de drie strafschoppen ging erin. De verslagenheid bij La Roja was dan ook groot na de wedstrijd. Niet alleen bij de spelers, ook bij de pers.

‘Ik sloeg vanmorgen Marca open en die waren toch echt heel kritisch’, vertelt Michael Van Vaerenbergh. ‘Bij Luis Enrique zelf had ik dat gevoel precies veel minder. Hij verdedigde zijn spelers en het mooie spel van zijn ploeg, maar dat merkte ook de Spaanse pers op: met dit voetbal win je geen wedstrijden op het allerhoogste niveau. Als je maar om de 1350 passes kan scoren, zegt dat toch al genoeg. Het is altijd maar doelloos rondtikken zonder diepgang, zonder dreiging.’

Van Vaerenbergh ziet daarnaast nog een groot probleem bij dit Spanje. ‘Enrique heeft geen plan-b met deze groep. Het moet allemaal tikitaka zijn, continu die bal rondtikken en de wedstrijd controleren. Maar om die in handen te nemen, moet je ook eerst scoren. En als je niet tot kansen komt, moet je van plan veranderen. Maar alternatieven had deze ploeg niet. Op dat vlak was dit een magere selectie.’

Bovendien, zo merkt Van Vaerenbergh op, heeft Spanje het met deze ploeg ook niet in zich om dreigend te zijn met bijvoorbeeld een diepe spits als Alvaro Morata. ‘Hij is een goeie spits, een echte nummer 9 die goed is met de kop, maar die ballen komen amper. Daarvoor is deze ploeg niet gebouwd. Jordi Alba is een geweldig linksachter, maar geen die altijd de achterlijn gaat zoeken en voorzetten blijft trappen. En op rechts maakte Enrique de grootste fout met Marcos Llorente daar te zetten. Dat is absoluut geen rechtsachter en al zeker geen die Morata steeds gaat zoeken met het hoofd. En voor de rest heb je vleugelaanvallers die niet op de flank blijven maar steeds de vrijheid krijgen om door elkaar te lopen. Dus aanvallend heb je het personeel, het DNA en de filosofie niet om het te maken op zo’n eindronde.’

Luis Enrique zei zelf nog voor dit toernooi dat hij niet zal stoppen met zijn manier van spelen, omdat Spanje dan niet meer bijzonder zou zijn. Een andere spelstijl zal dus met een andere bondscoach zijn. Dat beseft ook Van Vaerenbergh. ‘De messen waren al lang voor het toernooi geslepen langs de kant van de pers. Hij was al geen populair figuur omdat hij geen persconferenties deed maar dan wel op Twitch zijn praatje met de fans deed. Dit fiasco zal hem wel de kop kosten, denk ik.

‘Spanje moet evolueren naar een moderner voetbal’, gaat Van Vaerenbergh verder. ‘Landen als Frankrijk of Duitsland hebben de stap van het combinatievoetbal in 2010 naar een moderner spel in 2022 al gezet, Spanje niet. Ik ben grote fan van het voetballand Spanje en al de romantiek errond, maar misschien moeten er meer klootzakjes in de ploeg staan. Kijk maar naar Casemiro bij Brazilië of Rabiot bij Frankrijk. Die over-mijn-lijkmentaliteit moet er meer inkomen bij de Spanjaarden. En dan kan het nog eens kans maken op een prijs. Laat ons hopen.’