Wie is Niclas Füllkrug, de gekke gouden spits van Duitsland?

Niclas Füllkrug beleeft momenteel hoogdagen. Hij bezorgde Duitsland een punt in de wedstrijd tegen Spanje en kon rekenen op heel wat lof van coach Hansi Flick. Een portret van de Duitse supersub, die vorig jaar nog in de Duitse tweede klasse speelde.

‘Zijn gedrevenheid moet een voorbeeld zijn voor de volledige selectie’, liet Hansi Flick vallen na de late gelijkmaker van Niclas Füllkrug tegen Spanje. Een teken van waardering voor de spits van Werder Bremen. Terecht, want hij had er net voor gezorgd dat Duitsland nog niet uit het toernooi lag. Nu heeft het nog een kans om alsnog door te stoten tegen Costa Rica.

Dat de Duitse bondscoach ervoor koos om Füllkrug mee te nemen was op zich al een verrassing. De 29-jarige spits maakte pas net voor het WK zijn eerste minuten voor het nationale elftal. In de uitzwaaiwedstrijd tegen Oman mocht hij invallen en wist hij meteen te scoren. Geen toeval, want de aanvaller is bezig aan een topseizoen. Zijn club, promovendus Werder Bremen, staat momenteel op een negende plaats en heeft dat vooral te danken aan de Duitse goalgetter. Met tien doelpunten in vijftien wedstrijden is hij onmisbaar voor de Grün-Weißen. Füllkrug voelt zich als een vis in het water bij het offensieve voetbal van coach Ole Werner.

Zijn topvorm en het feit dat vaste spits van de Duitsers Timo Werner geblesseerd moest afhaken, zorgden ervoor dat hij een ticket mocht boeken naar Qatar. Het blijft een merkwaardig verhaal. Een targetman van middelbare leeftijd, zonder enige ervaring bij de nationale ploeg, blijkt plots van goudwaarde te zijn. De fonkelende sterren van het Duitse ensemble moeten plaats ruimen voor een komeet.

Met knikkende knieën

Zijn neus voor goals heeft hij al even, maar Füllkrug etaleerde die tot voor kort bijna enkel in de Duitse tweede klasse. Het jeugdproduct van Werder Bremen passeerde onder meer bij Nürnberg en Greuther Fürth en liet daar al zijn talent zien. Daarom werd hij door zijn huidige club teruggehaald in 2019. Füllkrug maakte in de 2. Bundesliga maar liefst 47 goals in 135 wedstrijden. Statistieken om u tegen te zeggen. En dat met een lichaam dat met haken en ogen aan elkaar hangt. De Duitser is doorheen zijn carrière namelijk geplaagd door heel wat blessureleed, vooral aan zijn knieën en enkels, met tal van operaties tot gevolg.

De bijnaam van Füllkrug is niet gestolen. © GETTY

Ondertussen speelt de boomlange aanvaller (1m98) weer in de hoogste klasse, waar hij dit jaar misschien wel dé revelatie is. Zijn bijnaam luidt: Der Killer mit der Zahnlücke of kortweg lücke. Vrij vertaald: de killer met het gat tussen zijn tanden, want daar kan je echt niet naast kijken. Gat of niet, zijn tegenstanders bijten vaak hun tanden stuk op de stugge spits. Dat mag trouwens heel letterlijk genomen worden. Ooit werd hij na een training afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat dat de tand van een teamgenoot in zijn voorhoofd was blijven steken.

Een blik op zijn doelpunten toont al snel zijn positieve punten: een stevig en precies schot, gecombineerd met slim positiespel. Zet daar nog eens zijn sterke kopspel bij en je hebt een succesformule. Hij is het type spits dat je eigenlijk wat kan vergelijken met Robert Lewandowksi of Miroslav Klose. Vaak op de juiste plaats, sterk in het duel en met genoeg finesse om een tegenstander uit te schakelen. Bovendien is hij ook een penaltyspecialist. Hij trapt ze op Hazardiaanse wijze: trage aanloop en met de blik gericht op de doelman.

Geluksbrenger

Achteraf gezien is het dus geen verrassing dat Füllkrug de pion op het schaakbord was die Duitsland op gelijke hoogte bracht. Zonder echte nummer negen lukte het niet tegen Spanje en dus besliste Flick om het toch eens anders te proberen. Met een goalgetter in bloedvorm werd het tij alsnog gekeerd. Musiala kwam in balbezit in de zestien, maar Füllkrug nam over en poeierde de bal in het dak van het doel. De Spaanse doelman Unai Simon had geen verhaal op de verschroeiende uithaal. Een nieuwe cult-held was geboren.

© GETTY

Zo eindigde een heerlijke pot voetbal op 1-1. Iedereen gelukkig bij Duitsland, en vooral de man van de goal. ‘Mijn doelpunt zorgt ervoor dat we met opgeheven hoofd naar de laatste groepsmatch gaan. Het geeft je een beetje het gevoel dat je toch gewonnen hebt. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering’, bleef hij met de voeten op de grond.

De Duitse media zijn dan ook duidelijk. Hun geluksbrenger moet starten tegen Costa Rica, want de kans is groot dat het zal aankomen op doelsaldo om door te stoten. Dan kan een trefzekere aanvaller natuurlijk van pas komen. Na twee partijen met een minder resultaat – al had Duitsland wel steeds veel kansen maar mist het een killer – is een andere tactiek misschien ook wel eens nodig. Wordt dit het WK van de verrassende Duitser?