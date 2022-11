Wie is Salem Al-Dawsari, de man die Argentinië met verstomming sloeg?

Met zijn winnende doelpunt tegen Argentinië zette hij Saudi-Arabië in lichterlaaie, maar wie is Salem Al-Dawsari, de beul van Lionel Messi en co?

Het werd een zure ochtend voor de Argentijnen, toen ze omstreeks 6u30 ’s morgens hun nationale ploeg een tweede tegendoelpunt zagen pakken tegen het kleine Saudi-Arabië. Zelf zagen ze eerder nog drie doelpunten afgekeurd voor buitenspel en de Saudi’s net na rust op gelijke hoogte komen.

In tegenstelling tot Iran, dat een gewillige speelbal was van de Engelsen, zouden de troepen van Hervé Renard niet met zich laten sollen door de aanvallende sterren van de Albiceleste. Niet zoals vier jaar geleden in Rusland, toen het gastland hen een forfaitscore aansmeerde tijdens de openingswedstrijd.

Beul van dienst was Salem Al-Dawsari. Hij werd al voor het WK als een van de mogelijke revelaties van het toernooi gezien. Veel mensen, waaronder wij, hebben waarschijnlijk in zichzelf gegrinnikt toen ze die voorspellingen lazen. De speler van Al Hilal reageerde echter op de meest briljante manier.

Saudische spelers gaan nauwelijks op avontuur in Europa en ondanks de wens van de Saudi Pro League om steeds grotere namen aan te trekken, blijven we weinig aandacht besteden aan de competitie waar in het verleden al enkele Belgische coaches aan de bak waren met onder meer Yannick Ferrera.

Al Hilal, waar Salem Al-Dawsari sinds het begin van zijn carrière speelt, is de grootste club van Saoedi-Arabië. Het werd zelfs door het IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) uitgeroepen tot het beste Aziatische team van de 20e eeuw, ruim voor onder meer het Japanse Yokohama Marinos.

De ploeg uit Riyad kwam ook in het nieuws door het beruchte interview dat Cristiano Ronaldo gaf aan Piers Morgan. De Portugees onthulde dat de Saudi’s hem deze zomer hadden proberen te lokken door hem een tweejarig contract ter waarde van 350 miljoen aan te bieden. Misschien probeert hij deze flirt de komende weken nieuw leven in te blazen na zijn schokkende scheiding van Manchester United. Maar er gaan geruchten dat hij ook naar de tweede meest succesvolle club van het land, Al Nassr, kan verhuizen.

In afwachting of CR7 zijn koffers in Riyad zal achterlaten, heeft Al-Dawsari zich gevestigd als een van de belangrijkste spelers van Al Hilal. Hoewel de club enkele grote namen heeft binnengehaald om de punten te scoren, zoals Man. United-reserve Odion Ighalo, die topscorer was in de laatste Saudi Pro League, vertrouwen ze op hun speler van eigen bodem om een identiteit te garanderen die gebaseerd is op verzorgd, aanvallend spel.

© GETTY

Eén La Liga-optreden tegen Real Madrid

Salem Al-Dawsari, bijgenaamd ‘De Tornado’ vanwege zijn enorme versnellingen, wordt beschouwd als de beste speler van het Midden-Oosten van de laatste jaren, maar hij heeft vrijwel zijn hele carrière in zijn geboorteland gespeeld, waar hij 71 keer wist te scoren in 309 optredens.

Maar in 2018, in het kielzog van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Spaanse en Saoedische competitie, die transfers tussen beide landen moest bevorderen, zetten zeven Groene Valken voet aan wal op het Iberisch schiereiland, met weinig resultaat. Ook Salem Al-Dawsari trok naar Spanje en meer bepaald Villarreal. Al werd dat wel één grote flop. Slechts één keer trok de Saudi het truitje van de Gele Onderzeeër aan, maar dan wel tegen het grote Real Madrid.

De operatie die het Saudische voetbal moest helpen de kwaliteit van de nationale ploeg te versterken met het oog op het WK in Rusland, mocht dan op sportief vlak een bittere mislukking zijn, op commercieel vlak heeft ze wel vruchten afgeworpen. De aankondigingen van de nieuwe aanwervingen op sociale netwerken overtroffen alle verwachtingen. Levante en Villarreal zagen bijvoorbeeld een groei van respectievelijk 22,74% en 14,74% op Twitter. LaLiga won duidelijk aan populariteit in het land waar La Liga daarvoor ook al de meest bekeken competitie was.

Al-Dawsari keerde vervolgens terug naar zijn vaderland en herenigde zich met oude liefde Al Hilal en schitterde de volgende jaren in het shirt van de nationale ploeg. Zo maakte hij op het WK 2018 een historisch doelpunt in de 95e minuut tegen Egypte, waardoor Saudi-Arabië voor de eerste keer kon winnen op het grootste voetbalpodium sinds die ene overwinning tegen de Belgen 24 jaar geleden.

Genieten van het moment

Op tien jaar tijd scoorde Al-Dawsari 10 keer, met als orgelpunt natuurlijk de treffer tegen Argentinië. Daarmee werd hij ook de topschutter van de huidige selectie, met één goal meer dan Fahad Al-Muwallad. Hij is echter nog ver verwijderd van de topscorer aller tijden van Saoedi-Arabië, want Majed Abdullah scoorde 72 keer in zijn 117 optredens.

© GETTY

Wat gebeurt er na dit WK als hij zijn Qatarese succes voortzet? Zit er misschien een nieuwe kans in Europa in voor de Als hij zijn Qatarese succes voortzet, krijgt Salem Al-Dawsari dan een tweede kans in Europa? Dat lijkt toch erg onwaarschijnlijk, gezien zijn hoge leeftijd (31) en een carrière die hij uitsluitend heeft doorgebracht in een competitie die veel zwakker is dan de meeste Europese kampioenschappen.

Ondanks zijn veelzijdigheid en snelheid heeft hij geen indrukwekkende doelpuntenratio, met een gemiddelde van 0,23 doelpunten per wedstrijd in de Saudi Pro League. En dan heb je nog het feit dat terwijl sommige van de sterren die naar de Golfstaten zijn gegaan om oliedollars te verdienen soms in staat zijn geweest om met een goed spelniveau naar Europa terug te keren, de lokale spelers die stap nog nauwelijks hebben gezet en zeker niet succesvol waren.

België had een voorbeeld in de persoon van Osama Hawsawi. Als kapitein van de Groene Valken verliet hij Al-Hilal in 2012 om de verdediging van Anderlecht te versterken. Een flop werd hij, want na slechts enkele maanden en kleine optredens in in het Lotto Park keerde hij terug naar Al-Ahli. Misschien dan maar gewoon genieten van het moment, want Saudi-Arabië maakt ineens kans om de volgende ronde te halen.