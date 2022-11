Zwitserland heeft genoeg aan één goal tegen Kameroen

Zwitserland is zijn WK gestart met een nipte zege tegen Kameroen. La Nati won zijn eerste wedstrijd van groep G in het Al Janoubstadion in Al Wakrah donderdag met 1-0. Breel Embolo scoorde vroeg in de tweede helft de enige treffer.

Beide landen hielden elkaar de eerste periode in de tang en wilden vooral niet verliezen. Zowel Zwitserland als Kameroen probeerden de neus aan het venster te steken, maar altijd liep er wel iets mis waardoor groot doelgevaar uit bleef. Gaandeweg toonde Kameroen, met Samuel Gouet van KV Mechelen in de basis, zich het gevaarlijkste. Choupo-Moting, Mbeumo en Toko Ekambi kregen kansen op de 1-0 maar konden de netten niet laten trillen. Bij de rust gaf het scorebord dan ook 0-0 aan.

Nauwelijks was er afgetrapt in de tweede helft of Breel Embolo, van Kameroense afkomst en daarom niet vierend, kon na een dekkingsfout helemaal alleen een voorzet van dichtbij binnentrappen. De match brak na dit doelpunt open en het spel ging vlot heen en weer. Kameroen maakte jacht op de gelijkmaker, maar aan de overzijde gingen de Zwitsers op zoek naar een tweede treffer. Maar net zoals in de eerste 45 minuten ontbrak de precisie langs weerskanten om te scoren. Een Kameroens slotoffensief zat er niet meer in, waardoor Zwitserland makkelijk de controle behield en de zege veiligstelde.