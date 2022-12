Zwitserland plaatst zich na felbevochten 3-2-zege tegen Servië voor achtste finales

Zwitserland heeft zich op de derde en laatste speeldag in groep G van het WK voetbal in Qatar verzekerd van een stek in de achtste finales. De Zwitsers versloegen in het Stadion 974 in Doha Servië met 3-2 en stoten samen met groepswinnaar Brazilië door naar de knock-outfase.

Servië moest, als het zijn WK-avontuur wilde verlengen, absoluut winnen en begon met veel aanvallende drang. Zivkovic trapte op de paal, maar nadien sloegen de Zwitsers toe aan de overzijde, via Xherdan Shaqiri (20.). Servië was niet aangeslagen en Aleksandar Mitrovic (26.), ex-Anderlecht, kopte de gelijkmaker knap binnen.

Via Dusan Vlahovic (35.) gingen de Serviërs op en over Zwitserland maar dat was niet zonder Breel Embolo (44.) gerekend, die een knappe aanval afwerkte voor de 2-2 ruststand. In de tweede helft ging het spektakel verder, en Remo Freuler (48.) zette de Zwitsers meteen na mooi combinatiewerk op 3-2. De Serviërs moesten nu komen maar slaagden er niet in de Zwitsers uit verband te spelen en voor veel doelgevaar te zorgen.

Bovendien verloren Mitrovic en co. zich aan jammeren en reclameren bij scheidsrechter en tegenstander waardoor het niet meer lukte om aanvallen in elkaar te boksen. Het grootste wapenfeit van de ex-aanvaller van paars-wit was nog een opstootje in een tumultueus slot.

Brazilië, dat met een B-team verloor van Kameroen (1-0), telt aan kop zes punten, net als Zwitserland dat op basis van het doelsaldo runner-up is. Servië eindigt laatste in de poule met amper een punt. Kameroen besluit op de derde plaats met 4 punten. De Zuid-Amerikanen nemen het bij de laatste zestien op tegen Zuid-Korea, terwijl de Zwitsers de degens kruisen met Portugal.