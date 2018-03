NBA-topcoach haalt scherp uit na schietpartij op school Florida

Kerr haalde voor de camera van ESPN scherp uit. 'Het maakt kennelijk niets uit voor onze regering dat kinderen worden doodgeschoten, dag na dag in scholen. Het maakt niets uit dat mensen worden doodgeschoten op een concert of in een filmzaal. Blijkbaar volstaat dat niet om onze leiders, de mensen die in dit land de plak zwaaien, ertoe te bewegen om iets te doen. Dat is demoraliserend.'

Maar Kerr, die bekend staat als een groot criticus van president Donald Trump, deed ook een emotionele oproep. 'We kunnen er wel iets aan doen. We kunnen stemmen voor mensen die wél de moed hebben om levens te beschermen en niet gewoon buigen voor de NRA omdat die hun campagne financiert.

'Het is te hopen dat we voldoende mensen vinden, eerst en vooral om voor hen te stemmen, maar die daarna ook daadwerkelijk de burgers helpen om veilig te blijven. Mensen ook die focussen op de echte veiligheidskwesties, die geen onnozele muur willen bouwen voor miljarden dollars, iets wat niets met onze veiligheid te maken heeft, maar die onze in de plaats daarvan beschermen voor wat echt gevaarlijk is, namelijk gekken met semitautomatische wapens die onze kinderen vermoorden. Dat is walgelijk'.

Het filmpje werd alleen al op de Facebookpagina van USA Today meer dan 9 miljoen keer bekeken en 200.000 keer gedeeld.

Steve Kerr calls out government after latest school shooting Warriors head coach Steve Kerr called out politicians and the NRA in the hours after the mass shooting at a Parkland, Fla., high school that left 17 dead. "It doesn't seem to matter to our government that children are being shot to death day after day in schools." Courtesy: ESPN.

Kerr is lang niet de enige prominente NBA-figuur die geregeld eens uithaalt naar de regering-Trump. Vorig jaar zei Gregg Popovich, die met San Antonio sinds 1999 vijf NBA-titels won en ook headcoach van de nationale basketbalploeg is, naar aanleiding van het ontslag van FBI-directeur James Comey dat Trump 'denkt dat hij in een spelletjesprogramma zit'.

Ook LeBron James, de vedette van de Cleveland Cavaliers, zei deze week nog in een video voor zijn multimediaplatform UNINTERRUPTED: 'De belangrijkste functie in Amerika is van een man die geen moer geeft om het volk. En hoewel we niet kunnen veranderen wat er uit iemands mond komt, kunnen we wel de mensen die naar ons kijken blijven waarschuwen dat dit niet juist is'.