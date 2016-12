Afghaanse jongen met zelfgemaakt Messi-shirt ontmoet zijn idool (video)

Ahmadi ontmoette Messi in de Qatarese hoofdstad Doha, zo melden de organisatoren van het WK 2022 in Qatar. Messi is daar met zijn ploeg FC Barcelona voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Al Ahli. De jongen zal samen met zijn idool het veld opstappen. 'De beelden die de wereld wilde zien', zo tweette het organisatiecomité.

The image the world wanted to see. The six year old boy who dreamed of meeting his hero, #Messi, finally comes true. #FCBinDoha pic.twitter.com/58FWn17b9A -- Road to 2022 (@roadto2022) 13 december 2016

Murtaza Ahmadi raakte in sneltempo beroemd op het internet nadat buren foto's van de jongen op Facebook plaatsten. Ze hadden gezien dat het voetballertje een plastic zak in de blauw-witte kleuren van de Argentijnse nationale ploeg droeg.

Met zwarte stift was het rugnummer tien en de naam Messi op het zakje aangebracht.

Gesigneerd

Nadat Ahmadi vervolgens een gesigneerd shirt en bal van de Argentijnse stervoetballer had gekregen, kondigden de Afghaanse voetbalfederatie en de Spaanse ambassade in Kaboel aan dat ze alles in het werk zouden stellen om een ontmoeting tussen de jongen en zijn idool te regelen. Met succes, zo blijkt. (KVDA)