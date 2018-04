AZ dankt veel aan 'Ali'

Vorige week, in de wedstrijd tegen Vitesse, maakte de 36-voudige Iraans international Alireza Jahanbakhsh zijn eerste hattrick ooit als voetbalprof. Het zegt veel over de opmars waaraan de rechtsbuiten momenteel bezig is op de Nederlandse voetbalvelden. Want ook als aangever scoort 'Ali' hoge toppen. Met zijn twaalf beslissende passen presteerde de flankaanvaller bijna even goed als AZ-boegbeeld Barry van Galen in het seizoen 2003/04 met dertien assists.

In Alkmaar bloeit Jahanbakhsh onder de vleugels van trainer John van de Brom (ex-Anderlecht) volledig open, ook al werd dat afgelopen weekend jammer genoeg niet bekroond met de KNVB-beker. Want Feyenoord toonde zich in De Kuip met 3-0 te sterk voor AZ.

'Toch voel ik me goed', verklaarde de Iraanse international al meermaals in de Nederlandse pers. 'Het belangrijkste blijft om zo te blijven spelen, me vrij te voelen en mijn ding te doen', weet de goalgetter, die zijn ploeg met zijn meerwaarde naar een prachtige derde plaats loodste, na kampioen PSV en runner up Ajax.

WK

Want er wacht de dankbare Jahanbakhsh nog een mooie zomer, met het WK in Rusland vanaf 14 juni. Daar zal hij met Iran in groep B de strijd aangaan met Spanje, Portugal en Marokko. 'Het wordt showtime, want wij hebben niks te verliezen', zo verklaarde Jahanbaksh al het vooruitzicht om duels te kunnen uitvechten met wereldkleppers als Sergio Ramos, Rolando en/of Medhi Benatia op de officiële FIFA-website.

In 2013 was het zijn moeder die aandrong om te tekenen voor de Iraanse topclub Persepolis, omdat ze hem niet kon missen. Maar Jahanbakhsh ging in op de lokroep van NEC, waar hij door zijn snelheid, technisch vermogen, slimheid en polyvalentie kampioen werd in de eerste divisie na de degradatie van de club uit Nijmegen.

Als tegemoetkoming voor zijn mama, bij wie een hersentumor was ontdekt, slaagde Jahanbakhsh er via zijn connecties in om haar succesvol te laten opereren door een befaamd Iraans neurochirurg.

Jahanbakhsh viel tijdens het WK van 2014 in Brazilië vooral op tijdens zijn invalbeurt tegen de latere finalist Argentinië. Nadat hij in de zomer van 2015 verhuisde naar Alkmaar manifesteerde de rechtsbuiten zich aanvankelijk als assistkoning, eerder dan als een pure goalgetter. Maar hij kreeg van bondscoach Carlos Queiroz, de Portugees die lang als rechterhand fungeerde van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, de tip om doelgerichter te worden in zijn spel. Met resultaat!