Carcela: 'Ik heb mijn twee beste seizoenen in Rusland gespeeld'

... het voorbije seizoen bij Granada:

'Ik voelde me als een vis in het water in La Liga, dat is echt de competitie die bij mij past: technisch spel over de grond. En het leven in het land van mijn voorouders was ook geweldig. Ik ontmoette er de zus van mijn opa en een aantal neven en nichten. Ze zijn ook geregeld komen kijken, want ze supporteren Granada.'

'De Chinese investeerder heeft veel gedaan voor de club, maar je voelde wel dat hij ervaring miste, zeker op transfergebied. Daardoor moesten we vechten voor het behoud: veel spelers waren te 'naïef' voor La Liga. Ik was nochtans van plan om te blijven als we ons gered hadden.'

'Mentaal was het moeilijk. Bij mijn vorige clubs was ik het nooit gewoon om zoveel te verliezen. Dat was echt lastiger dan ik had gedacht. De ploeg werd op psychologisch vlak ook niet opgevolgd, we waren op onszelf aangewezen.'

... zijn jaren in Russische loondienst:

'Anzji was de beste keuze in mijn carrière. Ik speelde er naast een vedette als Samuel Eto'o en we gingen er in twee jaar echt op vooruit. Ik heb mijn twee beste seizoenen in Rusland gespeeld.'

'Voorzitter Kerimov had een groot hart en gaf graag cadeaus aan zijn spelers. Elke week mochten we bij hem gaan dineren, telkens in een andere residentie. We aten er goed en soms gaven bekende Amerikaanse rappers er een privéconcert. Hij hield van het goede leven, Kerimov. Hij heeft met de dood geflirt (hij raakte zwaar verbrand bij een ongeval met een Ferrari inNice, nvdr) en dat voelde je in de aandacht die hij aan mensen gaf.'

... het leven na zijn voetbalcarrière:

'Ik denk dat ik dan te voet een reis rond de wereld ga maken. Niet als sportieve uitdaging, maar om zelf culturen te ontdekken. Ik zou dan de vrijheid en de tijd hebben om de Mehdi van na het voetbal te ontdekken. Indonesië en India spreken me aan. Ik hou van die cultuur, ik ben een fan van de Indiase cinema. Vroeger lachte ik erom, maar sinds mijn nicht me er liet mee kennismaken, kijk ik voortdurend. Ze beelden doorwrochte verhalen uit met straffe acteurs die emoties kunnen opwekken.'

