FC Barcelona: La Masía loopt leeg

Vorige week berichtten we nog dat Jordi Mboula, een achttienjarige spits, naar AS Monaco trekt omdat hij geen zin heeft om de concurrentie aan te gaan met de MSN-drietand. Opmerkelijk is dat nu ook de zestienjarige Eric García besloten heeft om La Masía te verlaten. Hij stapt voor 1,7 miljoen euro over naar Manchester City, waar hij een contract van drie seizoenen tekende.

García is een centrale verdediger en het is bekend dat FC Barcelona al enkele jaren met problemen kampt in die sector. Bij de Catalaanse club zijn ze dan ook furieus dat de makelaar van García een grote rol gespeeld heeft in de transfer. Dat is niemand minder dan ... oud-boegbeeld Carles Puyol. Die zei aan het Barçabestuur dat zijn pupil de club verlaat omdat hij denkt dat hij bij Manchester City meer speelminuten zal krijgen in het eerste elftal. Pep Guardiola is immers gecharmeerd door de verdediger, in wie hij een nieuwe Gerard Piqué ziet. García leest het spel goed en is een meester in het uitverdedigen.

Feit is dat de spelers uit la cantera de laatste jaren steeds minder speelminuten krijgen. In het laatste seizoen onder Luis Enrique kwamen de spelers uit Barça B aan 526 speelminuten in het eerste elftal, het laagste cijfer van de afgelopen 22 jaar. In zijn debuutjaar in Catalonië gunde Pep Guardiola de jongens uit het tweede elftal nog 4543 minuten.

De leegloop van La Masía is niet nieuw. Denk maar aan Piqué en Cesc Fàbregas, die respectievelijk op hun zeventiende en zestiende voor Manchester United en Arsenal tekenden. Maar de dam lijkt de laatste jaren helemaal gebroken te zijn: Héctor Bellerín (2011, Arsenal), Keita Baldé (2011, Lazio), Mauro Icardi (2011, Sampdoria), Adama Traoré (2015, Aston Villa), Sandro Ramírez (2016, Málaga)... Ook spelers als Thiago Alcántara en Marc Bartra verlieten Barça bij gebrek aan speelminuten. Stof tot nadenken in de bestuurskamer van FC Barcelona.