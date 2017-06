'In Dubai is het normaal om een Bentley of Lamborghini te huren'

Het boek van verscheen begin mei en de anonieme auteur die al sinds 2012 heel Engeland in de ban houdt, vertelt erin wat topvoetballers die bakken geld verdienen, zoal uitspoken tijdens hun vakanties. The Secret Footballer (TSF), die actief was van 1992 tot 2016 en bij minstens twee clubs in de Premier League voetbalde, beschrijft hoe er een heel nieuwe wereld voor je opengaat zodra je profvoetballer bent. Een wereld waar je, voor je het goed en wel beseft, inrolt en waar de 'gewone sterveling' geen flauw benul van heeft.

Een fragment:

De pioniers kwamen terug naar hun respectieve clubs voor de eerste trainingen en vertelden verhalen over gebruinde meisjes, veel blingbling, gemakkelijk te verkrijgen cocaïne en eeuwigdurende feestjes in Las Vegas. Het duurde niet lang of iedereen wist ervan. Er was een nieuwe grens van uitspattingen en excessen te overschrijden. We zouden ernaartoe gaan en meer blowen dan een voetballer ooit geblowd had. Want dat drijft ons. De eeuwige zoektocht naar plaatsen op de wereld waar de camera's ons niet zien. Plaatsen die te duur zijn voor de tabloids. Toen het grote geld zijn intrede deed in de Premier League en in de zakken van de voetballers, veranderde alles. De hele Premier League verhuisde van Marbella naar Las Vegas, elke zomer.

Al snel kwamen ongelooflijk mooie vrouwen discreet voor onze tafel paraderen in een poging om door ons uitgenodigd te worden. Aan de tafel achter ons zaten drie WK-winnaars uit Brazilië. Eindelijk kwam onze fikser terug, met letterlijk de mooiste vrouw die ik in mijn leven ooit gezien had. Ze was niet gekleed zoals de andere meisjes, ze was elegant en ze straalde uit dat ze niet zo hard moest proberen als de rest. Haar haar was lang en bruin, en ze zag er echt vanuit alle mogelijke hoeken perfect uit.

Wat dan volgde, was een ongeziene strijd, als twee rijke clubs die vechten voor de handtekening van Messi. De Brazilianen wilden het gezelschap van deze vrouw ook. Uiteindelijk beloofde mijn vriend Kyle onze fikser een groot bedrag. En de deal was rond. Ze gleed naar onze tafel en ging naast Kyle zitten. Ze was duidelijk nergens van onder de indruk.

Het draaide uit op een champagneoorlog met de Brazilianen. Dat gaat zo: de ene tafel stuurt de duurste flessen naar de andere tafel en zij trakteren terug, tot er iemand door de knieën gaat en in huilen uitbarst. De oorlog escaleerde al snel. Een fles werd al snel een hele kist, waar dan op gereageerd werd met een kist en twaalf shots tequila. Uiteindelijk liet Kyle een fles met vuurwerk eraan vast door de hele club 'vliegen' aan een draad naar de tafel van de Brazilianen. De overwinning was binnen...

Sport/Voetbalmagazine belde zelf ook wat rond. Toen we hem aan de lijn hadden, bevond makelaar Fouad Ben Kouider zich in Turkije om de transfers af te ronden van Théo Bongonda naar Trabzonspor en van Nabil Dirar naar Fenerbahçe. Ben Kouider is een groentje in de makelaardij, want hij oefent het beroep nog maar twee jaar uit. Hij staat ook aan het hoofd van een luxe-evenementenbureau voor voetballers. Zo organiseert hij in januari 2016 een spectaculaire vakantie in Dubai waar onder meer Michy Batshuayi, Paul-José Mpoku, Pelé Mboyo en Geoffrey Mujangi-Bia de dienst uitmaken.

'Alles was georganiseerd', vertelt Fouad Ben Kouider. 'De privéjets, de luxewagens... Op een keer belden ze me om twee uur 's nachts omdat ze een match wilden voetballen. We hebben dan een sporthal laten openen, waar ze vijf tegen vijf konden spelen. We hebben Lamborghini's, Rolls-Royces en Bentleys ter beschikking gesteld. Dat kan heel blingbling overkomen, maar als je in Dubai zit, is het normaal om zo'n auto te huren. De prijs? Voor een Lamborghini is het afhankelijk van het model, maar dat varieert van 500 tot 1000 euro. Als je op die manier een weekje op vakantie gaat, moet je toch rekenen op een totaalbedrag tussen 10.000 en 15.000 euro. Voor de gewone sterveling is dat een enorme som, maar voor dat type spelers is dat eigenlijk niet excessief. Deze zomer heb ik met mijn firma nog een aantal spelers naar Marbella gestuurd waar ze over luxewagens en villa's met zwembad konden beschikken.'