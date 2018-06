Martinez: 'Costa Rica zal ons uit onze comfortzone halen'

Voor de troepen van bondscoach Roberto Martinez wordt het de laatste oefengalop, na de defensieve test tegen Portugal en de aanvalslijnen - vooral in de eerste helft dan - tegen Egypte.

Test voor Panama

Tegen Costa Rica wil de bondscoach zien hoe de Rode Duivels reageren op de 'Midden-Amerikaanse spelwijze en mentaliteit', exact een week voor hun openingsduel tegen Panama. 'Costa Rica voetbalt met dezelfde gedrevenheid als Panama, dat is die typische mentaliteit van Midden-Amerikaanse landen', vertelde Martinez zondag. 'Ze zullen ons uit onze comfortzone halen. De prestatie is ook deze keer belangrijker dan het resultaat.'

Op tactisch vlak zijn er echter heel wat verschillen tussen het ultradefensieve Panama en het eerder frivole Costa Rica, dat net als België met drie aanvallers speelt. De bondscoach is echter niet van plan een verdediging met vier te zetten. 'Ik wil onze driemansverdediging het tegen het Costa Ricaanse aanvalstrio zien opnemen.'

Defensie

Interessant wordt het - ook met het oog op het WK - om te zien wie centraal achterin de vervanger wordt van de geblesseerde Vincent Kompany, sinds de oefeninterland tegen Portugal out met een liesblessure. Leander Dendoncker lijkt daarvoor in balans te liggen met Dedryck Boyata.

Laurent Ciman zit slechts als 24e man bij de WK-selectie en krijgt alleen maar een WK-ticket als Kompany toch niet fit zou geraken. Thomas Vermaelen trainde zondag in Tubeke voor de eerste keer met de groep mee, de oefeninterland van maandag komt sowieso nog te vroeg voor hem, nadien valt het nog af te wachten wanneer Vermaelen helemaal speelklaar is en of er met hem risico's genomen worden in de eerste groepswedstrijden.

Voor het overige hoeven er in de basiself niet al te veel verrassingen verwacht te worden. Thibaut Courtois staat in doel en zal voor zich Jan Vertonghen en Toby Alderweireld krijgen. Op het middenveld bevestigde Axel Witsel tegen Egypte nagenoeg onmisbaar te zijn om het evenwicht in het elftal te bewaren. Ook Kevin De Bruyne, en de wingbacks Thomas Meunier en Yannick Carrasco verschijnen in principe aan de aftrap.

Voorin heeft Romelu Lukaku nog wat speelminuten nodig om naar zijn beste vorm te groeien, op de flanken krijgen we aanvoerder Eden Hazard en Dries Mertens, al is de bondscoach wel gecharmeerd door Adnan Januzaj.

Tweede keer

België en Costa Rica stonden in het verleden nog maar één keer tegenover mekaar. In een voorbereidingswedstrijd op het WK van 2002 haalden de Belgen het in mei van dat jaar in het Japanse Kumamoto met het kleinste verschil, na een doelpunt van Bart Goor.

De Costa Ricanen beschouwen de wedstrijd tegen België als een test op hun eerste WK-duel tegen Servië. Eerder in hun voorbereidingscampagne wonnen ze met 3-0 van Noord-Ierland en gingen ze met 2-0 de boot in tegen Engeland.