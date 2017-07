Denayer: 'Mijn kansen op het WK in Rusland? 42 procent!'

Jason Denayer over...

... zijn voorbije seizoen op huurbasis bij Sunderland:

'Ik kan niet zeggen dat het een verloren jaar is geweest, want ik heb veel bijgeleerd. Nu, als je een balans maakt, dan is het mogelijk dat er afgelopen jaar meer negatieve dan positieve punten waren. Ik denk dat de ups en downs met kleine blessures en positiewissels doorheen het seizoen ertoe bijgedragen hebben dat ik nu een andere speler en een andere mens ben. Ik heb nu het gevoel dat ik een tijdlang verblind was. Ik was er heel snel aan gewend geraakt om succes te hebben, dus bedenk ik me dat dit seizoen bij Sunderland misschien een noodzakelijke fase in mijn ontwikkeling was.'

... zijn kansen op het WK volgend jaar in Rusland:

'Ik ga je een redelijke pronostiek kunnen geven van zodra ik mijn nieuwe club ken. Nu zou ik zeggen: 42 procent! (lacht) Ik ken mijn concurrenten, er zijn er wel meer die graag naar Rusland zouden meegaan. Alles hangt af van de keuzes die iedereen maakt tijdens de zomer, daarom zou ik graag zo snel mogelijk weten waar mijn toekomst ligt. De bondscoach heeft me vorig jaar in augustus gebeld om zijn keuze uit te leggen en bovendien heeft hij geregeld contact met mijn makelaar. Ik ken zijn redenen voor mijn niet-selecties, hij wil dat ik aan spelen toekom en vooral dat ik speel op mijn positie, centraal in de verdediging. Vanaf het moment dat dat dit seizoen niet meer het geval was, kan ik hem ook niet kwalijk nemen dat hij me niet selecteerde. Hij is consequent geweest...'

... zijn volgende werkgever:

'Man City wil me niet verkopen, of alleen aan onmogelijke voorwaarden voor de kandidaat-kopers: een terugkoopclausule voor bijna dezelfde prijs als de verkoop. Concreet betekent dat dat ze niet staan te springen voor een definitieve transfer en dat ze een uitleenbeurt verkiezen. Ik ben daar niet tegen, maar dan zou ik graag zelf kiezen. Lyon zou de ideale plek zijn voor mij. Een ambitieuze club in een aantrekkelijke competitie. De club en ikzelf waren er al uit, maar City stelt zijn veto en dringt erop aan dat ik aan Gijón wordt uitgeleend... We zien wel wat er de komende weken gebeurt. Als de situatie niet opgelost geraakt, zal ik naar Gijón gaan, maar niet van harte. Niet omdat ik het mezelf moeilijk wil maken, maar omdat ik graag in een ploeg wil spelen die het spel maakt en niet ondergaat. Niet alleen om mezelf te tonen, maar ook om me verder te ontwikkelen. Ik heb altijd bepaalde prioriteiten gehad bij de keuzes in mijn carrière. Nu is dat in de eerste plaats een club die aan de top van het klassement speelt. Daarnaast liefst in een aangename stad en met goeie supporters die thuis veel sfeer weten te creëren. Het financiële aspect komt misschien wel op de laatste plaats. Het probleem van Gijón is dat het een club is die net naar de Primera División gepromoveerd is, en uit een kleine stad. Dat is niet echt wat ik zoek.'