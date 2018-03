'Een trainer kan zoveel druk zetten dat je enkel nog speelt om hem te plezieren'

'Ik heb het interview van Per Mertesacker over het gejaagde leven van profvoetballers niet gelezen, maar ik kan er mij wel iets bij voorstellen. De druk komt van overal: van de media, het publiek en in veel gevallen van de trainer. Ik heb veel spelers gekend die bezwijken onder het gebrul van de coach. Een van mijn ploegmaats was vorig seizoen min of meer basisspeler. De voorbije maanden kan hij nauwelijks iets goed doen voor de trainer. Het gaat zover dat hij aan zichzelf begint te twijfelen. Weet je: een trainer kan zoveel druk zetten dat je je eigen kwaliteiten verwaarloost en enkel nog speelt om hem te plezieren. Je voetbalt met de handrem op en je verliest je spontaniteit. Bij elke actie die je onderneemt, overloop je eerst al je opties. Als ik dat doe, dan wordt de bal misschien onderschept. Je speelt dus op safe. Stel je voor dat het hele team zo redeneert. Dan zit je met een geprefabriceerd elftal. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik ben dus blij als ik niet aan de kant van de trainer moet spelen - dat geldt eigenlijk voor de meeste jongens. Zeker als je trainer een roeper is en hij je vanop een afstand probeert te bedienen alsof hij met de PlayStation aan het spelen is. Afgrijselijk, man. Als je aan de 'goede' kant staat, is het gemakkelijk om voor te wend...