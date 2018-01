Ghelamco wil opslagruimten bouwen waar stadion Club Brugge moet komen

Dat zegt het bouwbedrijf in een persbericht.

'Ghelamco heeft sinds 2011 overeenkomsten met betrekking tot gronden in het plangebied met als doel opslagruimten te ontwikkelen. Dit lang voor er van een stadion sprake was en geheel conform met de toen geldende voorschriften', zegt Ghelamco.

Het bedrijf van Paul Gheysens, eigenaar van voetbalclub Antwerp, spreekt van 'waardeverlies' nu het Ruimtelijk Uitvoeringsplan de gronden niet langer inkleurt als bedrijventerrein, maar wel hoofdzakelijk als recreatiegebied in functie van een voetbalstadion. 'Om deze redenen werd beslist om in beroep te gaan bij de Raad van State. Ghelamco is trouwens niet de enige ontwikkelaar die om die redenen zich tegen het plan verzet.'

Volgens de krant De Tijd gaat het om de West-Vlaamse zakenman Joris Ide, vennoot van Marc Coucke en vanaf 1 maart mede-eigenaar van RSC Anderlecht. Ide is, 'door een akkoord met lokale boeren', eigenaar van zo'n 50 hectare gronden waar het stadion van Club moet komen, die hij wil ontwikkelen als bedrijvengebied.

Aan De Tijd laat Ide verstaan dat hij niets heeft tegen een nieuw stadion voor Club Brugge, maar zich niet zomaar zal laten onteigenen.

Coucke zelf riep afgelopen weekend via Twitter nog op om 'te stoppen met jaloezie en onderkruiperij en allemaal elkaars nieuwe stadions te gunnen'.

Als we nu eens allemaal elkaars nieuwe stadions gunnen en steunen!! Dan gaat het Belgisch voetbal er in totaal op vooruit. Stop aan de jaloezie en onderkruiperij! https://t.co/9rS62IGYfG

Ghelamco zegt ook dat het nooit werd geraadpleegd, 'niet door de beoogde ontwikkelaar, noch door de overheid of intercommunale, ondanks het feit dat Ghelamco en andere ontwikkelaars reeds in februari 2017 bezwaar hadden ingediend'.

'In nood dossier stadion en bedrijventerreinen uit elkaar halen'

Ondernemersorganisatie Voka is ontgoocheld dat het GRUP 'Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge' op de helling staat en hoopt dat in het slechtste geval het deelplan van het stadiondossier uit het GRUP kan worden getrokken.

'Het stond een beetje in de sterren geschreven dat er naar de Raad van State zou getrokken worden', aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. 'Hopelijk gaan we niet terug naar af. In de Brugse regio is er nood aan 255 hectare bedrijventerreinen. Dit GRUP voorziet in de realisatie van 81 hectare terreinen en is dus cruciaal voor de economische ontwikkeling van de regio.'

'Via de procedure van de administratieve lus kan Vlaanderen beslissen om het volledige GRUP in te trekken en enkel de delen van het GRUP die niet tot vernietiging zouden leiden, opnieuw definitief laten vaststellen in de Vlaamse Regering. Met andere woorden, het deelplan van het stadiondossier zou er dan kunnen uitgehaald worden. Dat is juridisch perfect mogelijk. Het is natuurlijk wel zo dat Raad van State uit zichzelf ook kan beslissen om enkel het deelplan van het stadion te vernietigen en de rest ongemoeid te laten', aldus de ondernemersorganisatie.

Bovendien kunnen de opmerkingen ook onontvankelijk worden verklaard en blijft alles op schema. 'Maar in ieder geval hadden we hier liever in een serene sfeer aan gewerkt. Deze poespas kunnen we missen als kiespijn', besluit Mons